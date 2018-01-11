В Тернополе водители маршруток массово увольняются

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Некоторые водители тернопольских маршруток после нововведений в системе оплаты за проезд и забастовки, прошедшей накануне, написали заявления на увольнение.

В частности, как сообщают местные СМИ, заявления написали все водители, работающие на маршруте №14.

Также в соцсетях Тернополя жалуются, что во многих маршрутках водители отказываются принимать оплату за проезд через валидаторы, зато берут деньги только наличными, сообщает "Терноград".

В среду в Тернополе водители маршруток объявили забастовку, а затем часть автобусов и вовсе не вышла на маршруты. После совещания, состоявшегося в горсовете, было решено установить в маршрутках дополнительные считыватели оплаты проезда, а также временно ввести работу контролеров. Перевозчикам рекомендовано согласовать с водителями вопрос размера заработной платы.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Одессе произошло подорожание проезда на ряде автобусных маршрутах. Частные компании увеличили цену проезда до 7 гривен.