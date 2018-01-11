В Киеве и Одессе проезд в маршрутках вырос до 7 гривен

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Киеве и Одессе произошло подорожание проезда на ряде автобусных маршрутах. Частные компании увеличили цену проезда до 7 гривен, передает корреспондент РИА Новости Украина.

Повышение тарифов перевозчики связали с тем, что за последние три месяца существенно выросла цена на бензин.

Столичные и одесские власти ранее заявляли о том, что повышение тарифов на проезд в маршрутных такси необходимо для приведения отрасли в соответствие с рыночными условиями.

В Киеве в маршрутках №545 уже висит объявление, что цены были подняты до 7 гривен из-за удорожания топлива. Многие пассажиры по привычке передают за проезд 6 гривен, так как о том, что будет повышение киевлян не предупреждали.

Ранее повышение разовой поездки в маршрутных автобусах прогнозировала Ассоциации перевозчиков Киева. Проезд в пригородных автобусах поднимется до 8-9 гривен.