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    Экономика

    В Киеве и Одессе проезд в маршрутках вырос до 7 гривен

    (обновлено: )13520
    Частные перевозчики снова повышают стоимость разовой поездки в маршрутном автобусе. Причиной стало резкое подорожание топлива и ГСМ.
    Золотая маршрутка в Киеве
    facebook.com/maxim.turava

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. В Киеве и Одессе произошло подорожание проезда на ряде автобусных маршрутах. Частные компании увеличили цену проезда до 7 гривен, передает корреспондент РИА Новости Украина.

    Автозаправочная станция
    REUTERS Max Rossi
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    Повышение тарифов перевозчики связали с тем, что за последние три месяца существенно выросла цена на бензин.

    Столичные и одесские власти ранее заявляли о том, что повышение тарифов на проезд в маршрутных такси необходимо для приведения отрасли в соответствие с рыночными условиями.

    В Киеве в маршрутках №545 уже  висит объявление, что цены были подняты до 7 гривен из-за удорожания топлива. Многие пассажиры по привычке передают за проезд 6 гривен, так как о том, что будет повышение киевлян не предупреждали.

    Ранее повышение разовой поездки в маршрутных автобусах прогнозировала Ассоциации перевозчиков Киева. Проезд в пригородных автобусах поднимется до 8-9 гривен.

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