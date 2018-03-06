DW: является ли Украина заложницей российского газа?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Со 2 марта украинские производственные компании получат меньше газа и мазута, а детским садам, школам и университетам рекомендовано приостановить обучение до 6 марта включительно. Все это, по словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика, должно помочь сэкономить до 20 миллионов кубометров газа в сутки", — пишет Deutsche Welle.

Причиной этих шагов глава государственной нефтегазовой компании Украины "Нафтогаз" Андрей Коболев назвал дефицит газа в объеме 10 миллионов кубометров в сутки из-за холодной погоды и отказа "Газпрома" в поставках. В то же время Коболев уверяет — введенных мер будет достаточно, чтобы компенсировать дефицит в системе и не отбирать газ из транзитных потоков.

РИА Новости Украина "Прикрути" шагает по Украине. Инфографика

В сообщении "Нафтогаза" отмечается, что за 15 минут до начала намеченных на 1 марта поставок газа (согласно решению Стокгольмского арбитража в декабре 2017 года — Ред.) "Газпром" сообщил, что передумал и снизил на 20 процентов давление в газопроводах на своей стороне системы, а также свел к минимуму продажу газа другим клиентам. Цель — осуществить мечту под названием "Украина замерзла", или "Украина — ненадежный транзитер и отбирает газ ", отметили в украинской компании.

Технические трудности или коварный план "Газпрома"

Коболев также признал, что для закрытия дефицита украинская сторона вынуждена закупать газ в Европе по достаточно высоким ценам. Если заявления чиновников соответствуют действительности, создается впечатление, что Киев снова оказался под российским газовым давлением — несмотря на победу в Стокгольме и отказа от прямых закупок газа из России в течение нескольких лет, говорится в статье.

Опрошенные DW эксперты отмечают, что проблема украинской стороны заключается не в недостаточном объеме газа в хранилищах или невозможности покрыть дефицит из альтернативных российских источников. По словам исполнительного директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в украинских хранилищах до сих пор находится достаточно газа, чтобы беспрепятственно пройти через холода и дождаться конца отопительного сезона. Но эксперт напоминает — существуют технические ограничения по скорости, с которой газ можно подавать в систему.

Эти технические ограничения вместе с холодами и снижением давления с российской стороны и создают фактический дефицит в системе, говорит Харченко. Он уверен: "Все выглядит так, что "Нафтогаз" пытается любой ценой удержать уровень транзита и не выглядеть перед европейцами ненадежным транзитером". Этим, по словам эксперта, вызвана экономия Украины — чтобы удержать давление и обеспечить европейские заявки на газ.

Правда, глава программы энергетических исследований Совета внешней политики Украины "Украинская призма" Андрей Чубик не видит в действиях России коварного плана по дискредитации транзитного потенциала Украины. По его словам, есть косвенные свидетельства того, что "Газпром" сейчас просто не в состоянии обеспечить достаточное давление для транзита газа европейцам.

Эксперт отмечает, что после запуска "Северного потока-1" через Украину в Европу стало перекачиваться меньше газа. "В ситуации, когда "Газпром" не может уменьшить прокачку газа через "поток" по политическим причинам, а из-за холодов потребление растет как в России, так и у европейских клиентов российского монополиста, он не способен сбалансировать систему и сохранить давление на украинском направлении", — говорит Чубик.

По его мнению, россияне теоретически могли бы принять меры экономии, подобные тем, что сейчас вводит украинское руководство. Но приближение президентских выборов делает такой шаг слишком рискованным для Москвы. По словам эксперта, "Газпром" сейчас удовлетворяет заявки европейских клиентов в минимальном объеме, поэтому нежелание поставлять газ Украине согласно решению арбитров в Стокгольме и несоблюдение обязательств по давлению в системе могут быть связаны не с желанием россиян навредить Украине, а с элементарным недостатком необходимого для этого газа.

"Поэтому с российской стороны мы и наблюдаем сейчас почти полное молчание по этому поводу", — говорит Чубик. Он уверен — "Газпром" просто ждет окончания холодов, чтобы не привлекать внимания к собственным проблемам.

Новый козырь Украины

Харченко уверен, что доказать невыполнение Россией своих обязательств по транзитному контракту в нынешних условиях будет легко. По его словам, уже несколько лет, в том числе и благодаря соглашению об ассоциации с ЕС, в Украине работает система мониторинга, которая позволяет оперативно сообщать европейским партнерам о ситуациях на точках входа российского газа в украинскую газотранспортную систему.

Чубик добавляет, что механизм такого мониторинга, когда эксперты соответствующих европейских структур вместе с украинскими коллегами документировали нарушения непосредственно на месте, уже применялся раньше, ведь подобные действия российская сторона совершала и раньше в течение последних нескольких лет.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила, что министерство уже направило ЕС уведомление о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об ассоциации.

Кроме того, чиновница отметила, что Украина инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС. "История 2009 года не повторится. Стокгольм, Соглашение об ассоциации и реформа рынка газа окончательно изменили парадигму отношений с РФ в газовой сфере. Шантаж больше не работает", — заявила заместитель главы МИД Украины.

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По словам Харченко, украинские потери от кризисной ситуации являются сравнительно небольшими — меры экономии рядовые потребители почти не почувствуют, а компенсировать дополнительные потери из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств будет вполне реально. Стокгольм хорошо показал, что в "Нафтогазе" научились это делать", — говорит эксперт.

Но на фоне дискуссий о строительстве "Северного потока-2", по мнению Харченко, готовность Украины обеспечивать поставки российского газа в ЕС за счет собственных неудобств, в то время как "Газпром" не выполняет даже своих обязательств, станет дополнительным козырем в пользу украинских интересов в этом споре.