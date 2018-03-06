Позиции "Газпрома" в ЕС могут ухудшиться из-за украинского транзита - S&P

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Российская компания "Газпром" из-за отсутствия надежного транзитного соглашения с Украиной рискует своими экспортными поставками и позицией на энергетическом рынке Европы, об этом говорится в опубликованном 5 марта отчете международного рейтингового агентства S&P, передает Как сообщает Reuters.

Отмечается, что в долгосрочной перспективе сомнения клиентов относительно надежности поставок снижают привлекательность трубопроводного газа "Газпрома" в сравнении с другими видами топлива, а также альтернативными поставками газа.

В S&P считают, что это в итоге может повлиять на решения регулирующих органов относительно планируемых "Газпромом" альтернативных маршрутов В базовом сценарии S&P не ожидает значительных перебоев в поставках "Газпрома" в Европу, где компания занимает 34% рынка.

"Насколько мы понимаем, несмотря на текущие разногласия, поставки газа через Украину в Европу будут продолжены… Европейским покупателям трудно найти замену Газпрому, особенно во время наблюдаемых в настоящее время сильных холодов", — говорится в отчете.

Транзитный контракт "Газпрома" с Украиной действует до конца 2019 года. К этому сроку "Газпром" рассчитывал построить трубопроводы, чтобы сократить транзит через украинскую территорию.

“Мы думаем, что у Евросоюза станет больше мотивации – оперативно заниматься решением вопросов, связанных со строительством трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", но украинский вопрос Газпрому так или иначе придется решить, потому что окончательно закрыть транзит через Украину, даже при условии запуска еще двух трубопроводов, не удастся", — цитирует Reuters аналитика S&P Александра Грязнова.

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В агентстве отмечают, что через территорию Украины проходит около половины экспорта российского газа в Европу, и зависимость от украинского транзита останется высокой по меньшей мере до тех пор, пока не заработают "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

"Однако мы полагаем, что даже в случае успешного запуска новых газопроводов, украинский транзит может быть востребован для покрытия сезонных пиков и удовлетворения спроса некоторых потребителей", — отмечается в отчете агентства.

Вместе с тем время S&P будет рассматривать какие-либо значительные перерывы поставок газа или задержки в получении разрешений от регулирующих органов как плохой сигнал о кредитоспособности российской стороны.

В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение.

В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством.