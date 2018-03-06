"Нафтогаз" готовится к суду с "Газпромом" из-за цены на транзит газа

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" считает тариф на транзит газа по территории Украины, заключенный с российской компанией "Газпром", заниженным в два раза, заявил коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

По словам чиновника, "Нафтогаз" недополучил примерно 20 млрд долларов за недостаточный транзит в 2009-2017 годах. "Нафтогаз" намерен в арбитражах доказывать недополучение средств из-за заниженной стоимости транзита по территории Украины.

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"Стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно в два раза. Мы попробуем сейчас это доказывать. С 2009 года по настоящее время мы недополучили примерно 20 млрд долларов", – сказал Витренко в эфире телеканала ICTV.

В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение.

В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством.

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Добавим, российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.