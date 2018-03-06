наверх
06.03.201802:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.48- 0.05
  • EUR32.59- 0.08
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Нафтогаз" готовится к суду с "Газпромом" из-за цены на транзит газа

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (787)

    (обновлено: )16811
    Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что стоимость транзита российского газа по территории Украины является заниженной примерно в два раза.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" считает тариф на транзит газа по территории Украины, заключенный с российской компанией "Газпром", заниженным в два раза, заявил коммерческий директор НАК Юрий Витренко.

    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины
    Теплов: газ и двойные стандарты Порошенко

    По словам чиновника, "Нафтогаз" недополучил примерно 20 млрд долларов за недостаточный транзит в 2009-2017 годах. "Нафтогаз" намерен в арбитражах доказывать недополучение средств из-за заниженной стоимости транзита по территории Украины.

    Читайте также: …И "перемога" обернулась "зрадой". Эксперты подвели итоги недели

    "Стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно в два раза. Мы попробуем сейчас это доказывать. С 2009 года по настоящее время мы недополучили примерно 20 млрд долларов", – сказал Витренко в эфире телеканала ICTV.

    В среду, 28 февраля, "Нафтогаз" и "Газпром" сообщили, что арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение. 

    В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством. 

    Читайте также: Газовый бойкот. Украинцам лихо прикрутили — Бортник

    Добавим, российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Елена Зеркаль. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Штурм палаточного городка под Радой
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС