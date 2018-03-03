Срок за прикол. Как двое китайцев попали под арест из-за... фото

РИА Новости Украина

Двое китайцев получили 15 суток ареста за фото в соцсетях. Молодые люди сфотографировались в форме японских солдат времен второй мировой войны. Фото было сделано на фоне мемориального фортификационного сооружения в Нанкине. По словам правоохранительных структур, хулиганы были арестованы за разжигание социальной нестабильности.

Молодые люди купили в интернете японскую форму и другую военную атрибутику тех лет. И решили провести такую "военную реконструкцию". С одной стороны, выбрали немноголюдное место – около "Пурпурной горы" в Нанкине. С другой стороны, именно там находится мемориальное фортификационное сооружение – последний оплот сопротивления китайских бойцов перед захватом японскими военными Нанкина. Тогда в результате трагических событий было убито около 300 тысяч китайских солдат и гражданского населения.

Буквально в декабре председатель КНР Си Цзиньпин присутствовал на церемонии, посвященной 80-й годовщине Нанкинской резни. И вот вскоре после этого, двое молодых людей решили своеобразно "отметить" эти исторические события.

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Они сделали несколько фотографий – позировали в японской форме на фоне мемориала. Один из них держал реплику японской винтовки и японский флаг, другой – японский меч и винтажный фотоаппарат. Прежде чем выложить фото в интернет, хулиганы заретушировали свои лица. Однако полиция все равно смогла разыскать "шутников". В итоге парням дали 15 суток административного ареста.

По словам полиции, своими действиями они нарушили общественный порядок и подрывали социальную стабильность. Полиция также отметила, что за любые действия в реальной жизни или в киберпространстве, которые оскорбляют национальные и патриотические чувства, будет следовать наказание.

В китайской блогосфере такой поступок молодых людей вызвал взрыв негодования. "Всего-то 15 суток? Что так мало?" — возмущается блогер 分手后习惯了一个人孤单. "Думаю, в изоляторе им еще влетит", — отвечает ccydcg. "В Америке же не арестовывают, если сжигаешь национальный флаг. К ним можно применить общественное порицание, но использовать административные меры, на мой взгляд, это перегиб" — высказался 段九源.

"Непозволительно шутить над национальной историей", — парирует EurekerKing. "То, что они вызвали общественное недовольство – это не может быть юридическим основанием для их задержания. Нужно сначала внести поправки в законодательство, а потом уж задерживать. А не наоборот – задержать, а потом искать юридические основания", — полагает 中土原住民.

Некоторые отметили, что подобные действия нарушают УК КНР.

"293 статья УК КНР предусматривает: провоцирование скандала, умышленные провокационные действия, нарушающие общественные порядок, умышленное избиение третьего лица, преследование, захват, нецензурная брань, изъятие с применением насилия или умышленная порча, завладение государственным или частным имуществом, шумное поведение в общественном месте, серьезно нарушающее общественный порядок", — привел юридическую справку 水煮鱼啊宋子烨.

Статья предусматривает наказание от ареста на 15 суток до 5 лет лишения свободы. Так что хулиганы отделались самым мягким наказанием.

Однако эта ситуация отражает проблему современного китайского общества, заявил Sputnik директор Центра мировой экономики и развития Китайского института международных проблем Цзян Юэчунь:

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"Главная причина этого инцидента в том, что у нас существуют пробелы в системе исторического образования. Особенно это касается истории китайско-японских отношений. Мы были враждующими сторонами в ходе второй мировой войны, причем Китай – пострадавшая сторона. Поэтому особенно важно донести до молодых людей, каким образом нужно воспринимать этот исторический период. Очевидно, что эти двое молодых людей недостаточно хорошо понимают, что происходило в то время. Их знания о Японии ограничиваются, скорее всего, аниме и подобными источниками. Поэтому можно сказать, что у нас есть пробелы в историческом образовании. Во вторых, у нас недостаточно развито законодательство в области защиты патриотических чувств народа, морально-нравственных ценностей. Если бы в законе было подробно и четко все прописано, люди уже не смогли бы так легко и бездумно переходить эту грань".

Младший научный сотрудник института финансовых исследований Чунъян Народного университета КНР Гуань Чжаоюй, в свою очередь, считает, что китайскому обществу не хватает уверенности в собственных силах. REUTERS Valentyn Ogirenko Украинские реформы обойдутся Европе в 30 млн евро

"Это отражает патологическое и искаженное психологическое состояние. В этом году отмечается 40-летие политики реформ и открытости и 40-летие подписания мирного договора с Японией. Нельзя отрицать, что за последние 40 лет Япония сыграла важнейшую роль в продвижении реформ и открытости в Китае. Япония со своим техническим прогрессом и устремленностью в будущее оказывала значительное влияние на почти два поколения китайцев. В итоге некоторые люди стали недооценивать достижения самого Китая и чересчур восхвалять Японию, и даже отрицать исторические факты японского военного вторжения. Я считаю, что для предотвращения подобных инцидентов, нужно в первую очередь воспитывать в народе чувства "четырех уверенностей".

Во время празднования 95 годовщины образования КПК председатель КНР Си Цзиньпин говорил об этих "четырех уверенностях". Это уверенность в пути, уверенность в теории, уверенность в системе, уверенность в культуре".

А пока не хватает уверенности в собственных силах, подобные инциденты, по мнению эксперта, будут повторяться. Кстати, нынешняя антипатриотическая выходка — далеко не первый подобный случай.

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В августе четверо мужчин позировали в японской военной форме на фоне хранилища Банка Континенталь в Шанхае. В этом месте китайские войска одержали победу над японцами после недельных ожесточенных боев в 1937 году. В том же месяце двое молодых людей из Гуанси-Чжуанского автономного района фотографировались в форме японских солдат напротив здания вокзала. В обоих случаях участников эпатажных фотосессий находила полиция и они были арестованы.

К подобным выходкам относится строго не только полиция Китая. Прошлым летом двое китайских туристов были арестованы в Германии. Они фотографировались на фоне рейхстага, изображая при этом нацистское приветствие. Им было предъявлено обвинение в использовании символики запрещенной организации, правда, их выпустили после того, как они заплатили штраф 500 евро каждый.

В 2005 году британский принц Гарри появился на маскарадной вечеринке в военной форме со свастикой на рукаве. Арестовывать его никто не стал, однако британский политический истеблишмент жестко раскритиковал его поступок, отмечая, что тем самым принц опозорил всю королевскую семью Великобритании.

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