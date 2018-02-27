Не связывайтесь с китайскими полицейскими

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РИА Новости Украина

Китайские полицейские уже носят очки, способные вычислять преступников за считанные секунды. На вокзале в Чжэнчжоу стражи порядка ходят в смарт-очках, оснащенных технологией распознавания лиц. К ним подключена база данных с фотографиями разыскиваемых преступников. Если в поле зрения очков попадает человек, похожий на преступника в базе данных — очки сами посылают сигнал тревоги полицейскому.

Сейчас в Китае насчитывается 176 млн камер наблюдения. Для сравнения, в США всего 50 млн. К 2020 году число камер наблюдения должно вырасти, по подсчетам Ihs Markit, до 626 миллионов. Теоретически, любая камера, обладающая хорошим разрешением, может быть подключена к функции распознавания. Система работает на основе искусственного интеллекта и глубокого обучения нейросетей. Нейросети по определенному алгоритму анализируют видеозаписи с городских камер. Лица на записях сканируются и сравниваются с различными базами данных. Так, например, видеокамеры могут за короткое время сами найти преступника, объявленного в розыск.

sputniknews.cn Камеры наблюдения в Китае

О полезных применениях системы распознавания лиц периодически сообщается в китайских СМИ. Так, например, Синьхуа рассказывало совершенно фантастическую историю семьи Вань 万 из Шэньчжэня. У них пропал сын 20 лет назад. За это время родители, конечно, отчаялись найти ребенка. Но когда узнали про технологию распознавания лиц, решили все-таки попытать счастье. Они отнесли фото ребенка в полицию. Фотография была загружена в базу данных. Нейросети смогли по специальному алгоритму проанализировать лицо и сами вычислили этого, уже взрослого человека, который попал в поле зрение камер наблюдения. В итоге произошло счастливое воссоединение семьи после долгой разлуки.

Многие годы лидером по числу камер видеонаблюдения считалась Великобритания. Однако сейчас, похоже, пальму первенства у нее отобрал Китай. Камеры встречают каждого человека, прилетевшего, например, в Пекин. В аэропорту "Шоуду" при прохождении погранконтроля каждый должен посмотреть несколько секунд в камеру. Не избежал этой процедуры и корреспондент Sputnik, который, правда, столкнулся с некоторыми трудностями. Из-за высокого роста его лицо не попадало в объектив камеры. Однако сотрудники полиции не поленились и подошли к нему с переносной камерой, сфотографировав его в ручном режиме.

sputniknews.cn Камеры наблюдения в Китае

На внутренних рейсах в Китае в начале и в конце полета по салону проходит воздушный маршал с камерой на поясе, подключенной к аппарату, напоминающему по форме переносной жесткий диск. Делается это, видимо, для того, чтобы пассажир не мог попасть на борт по чужим документам. Камеры слежения сейчас в Китае повсюду: на улицах, в крупных торговых центрах, в метро и на других объектах транспортной инфраструктуры. Многие из них оснащены технологией распознавания лиц.

Однако, по признанию полицейских, стационарных камер недостаточно. Даже если смогут вычислить в толпе подозрительного человека, он может скрыться до того момента, пока полицейские прибудут на место. И здесь на помощь пришла разработка пекинской компании LLVision Technology: смарт-камера, интегрированная в очки. Таким образом, полицейские могут гораздо быстрее реагировать на сигналы, поступающие от системы распознавания лиц, говорит руководитель отдела поставок компании-разработчика Сунь Дайхуэй (SUN DAIHUI): "Сама по себе технология распознавания лиц уже используется достаточно широко. Но мы первые внедрили ее в промышленном масштабе в "умные очки". Не мы придумали технологию распознавания лиц, она уже хорошо развита и в Китае, и в некоторых развитых странах. С помощью стационарной камеры можно распознавать лица и, таким образом, выявлять подозрительных личностей, например. Но именно мы сделали умные очки, придумали как с помощью переносного устройства оперативно распознавать лица".

sputniknews.cn Смарт-очки, оснащенные технологией распознавания лиц

По словам Сунь Дайхуэя, умные очки могут применяться не только для поиска опасных преступников. Даже просто при проверке документов (в аэропорту, на вокзале и т.д.) умные очки — незаменимый помощник. Ведь проверяющий сотрудник может ошибиться, не узнать человека, который, допустим, постарел или сменил прическу. С другой стороны может и не заметить подлог, когда человек путешествует по чужому удостоверению личности. А систему распознавания лиц трудно обмануть, говорит Сунь Дайхуэй: "Система распознает лица по характерным признакам, используя математические алгоритмы. Поэтому прическа, например, здесь не играет никакой роли. Обычно взрослый человек не так сильно меняется. Пусть даже фотография в базе данных будет старая. Если человек не сделал с собой существенных изменений, его можно будет узнать. С другой стороны, любая технология не может быть точна на сто процентов. Таким образом, очки могут лишь предупредить о схожести человека с кем-либо. А дальше уже дело за сотрудниками полиции — проводить допрос, проверять документы и т.д." Канал Euronews на Youtube В Китае полицейский предотвратил трагедию

Умные очки полицейские на вокзале в Чжэнчжоу стали тестировать в преддверии "великого движения" перед Праздником весны. В это время на вокзалах толпы народа — лучший момент для тестирования новых устройств. Сообщается, что за несколько дней работы таким образом удалось поймать семерых подозреваемых в преступлениях. Кроме того, полицейские выявили 26 человек, путешествующих по чужим удостоверениям личности. Умные очки, по словам Сунь Дайхуэя, могут работать как оффлайн, так и онлайн, поэтому сфера из применения довольно широка.

Еще в 2015 году Министерство общественной безопасности КНР запустило масштабный проект по созданию единой национальной базы данных всех граждан, основанной на системе распознавания лиц. В ней должно быть около 1.3 млрд файлов. Сообщается, что когда система заработает в полную силу, "умные" камеры смогут узнать любого человека за три секунды.

sputniknews.cn Смарт-очки, оснащенные технологией распознавания лиц

Помимо умных очков, есть и другие передовые разработки, в области обеспечения общественной безопасности, основанные на нейросетях. Так, например, Пекинский университет авиации и космонавтики разрабатывает систему повторной идентификации — распознавания одного и того же человека в различных местах пребывания. Система может узнать одного и того же человека буквально по походке, даже если он каким-то образом изменил свое лицо.

Сообщается также, что система учится распознавать карманных грабителей с помощью анализа походки и поведения людей в общественных местах. Предполагается, что в будущем нейросети будут настолько умны, что смогут составлять поведенческий портрет человека на основании его действий и мест его пребывания и предсказывать, какое именно преступление и когда он может совершить.

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