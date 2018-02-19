Военный потенциал: Россия и Китай догоняют Запад

Владимир Матвеев, обозреватель

Китай и Россия бросают вызов военному превосходству США и их союзников, и Запад не может более полагаться на свое стратегическое преимущество, сообщает британская The Independent со ссылкой на доклад "Военный баланс – 2018", подготовленный Международным институтом стратегических исследований (IISS).

Из Отчета ведущего британского аналитического центра "Международный институт стратегических исследований" (IISS), под названием "Военный баланс 2018" следует, что, несмотря на то, что война между ведущими силами "не является неизбежной", Вашингтон, Москва и Пекин сейчас "ведут систематическую подготовку к возможному конфликту", сообщает The Independent.

В отчете описываются усилия руководства Китая по расширению оружейного арсенала. Так, Китай в 2020-м получит на вооружение ВВС многоцелевой истребитель Chengdu J-20, который ограничит монополию США на малозаметные военные самолеты Stealth. Также, ракетная система воздух-воздух PL-15 будет оборудована радаром с электронным сканированием – технология, которую имеют немногие страны.

Отмечается, что подобный прогресс есть и в военно-морском флоте. В соответствии с программой, за последние 15 лет Китай построил больше корветов, истребителей, фрегатов и подводных лодок, чем Япония, Индия и Южная Корея вместе. Общий тоннаж новых военных судов, построенных за последние четыре года, значительно превосходит военно-морские силы Франции.

Выпуск первого эсминца типа 055 иллюстрирует, что КНР имеет возможность развернуть свои силы на большом расстоянии, включая у европейских берегов.

По мнению экспертов, подготовивших документ, темп милитаризации в России медленнее, частично, из-за финансовых и промышленных проблем. Однако, Россия "получает преимущество" благодаря "опыту настоящих боевых действий, полученному в Сирии и на Украине" и продемонстрировала большие способности в сфере "гибридной войны, включая кибератаки", говорится в отчете.

По словам главы IISS Джона Чипмана, "некоторые правительства на Западе рассматривают "технологии прыжка" для наращивания военной мощи, однако это не гарантирует успех".

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"Начало разработки оружия Китаем и более широкий прогресс в оборонных технологиях переводят его из категории тех, кто "догоняет" Запад к категории "мировых инноваторов в сфере обороны". "Запад более не имеет монополии на мировые инновации и производство в сфере обороны или на финансирование для этих проектов", констатирует издание.

Действительно, "Китай может быть на один прыжок впереди. Но, чтобы наилучшим образом использовать эти возможности, Китай будет нуждаться в подобных улучшениях в обучении, создании доктрины и в тактике", уверен Чипман.

Напомним, аналитическая служба Конгресса США ранее подготовила документ о последствиях изменений ситуации в мире для обороны государства. При пересмотре оборонной стратегии эксперты учитывают потенциальную возможность крупномасштабного конфликта с такими странами, как Россия и Китай.

Эксперты США считают, что мировой порядок изменился, и на смену однополярной системе во главе с Соединёнными Штатами Америки, пришла "конкуренция между тремя основными державами — США, Китаем и Россией".

В этом контексте глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что приоритетом США в оборонной сфере является противостояние конкуренции со стороны Китая и России, в связи с чем, Конгрессу США следует обеспечить соответствующее достаточное финансирование вооруженных сил.

Показательно, что Администрация президента Дональда Трампа запросила на следующий финансовый год, который начинается в октябре, 6,5 миллиарда долларов на меры "по сдерживанию российской агрессии в Европе и укреплению обороны континента", передает Голос Америки. Это на 1,7 миллиарда больше, чем в текущем году.

Как сообщил заместитель главы управления бюджетного планирования Сухопутных войск ВС США Дэвис Уэлш, США намерены перебросить в Европу в 2019 году военную технику на общую сумму в 1,3 миллиарда долларов в рамках своей Европейской "инициативы сдерживания".

Как считают военные эксперты Пентагона, конфликт с указанными странами может вылиться в масштабные операции с применением крупных общевойсковых и танковых соединений. Таким образом, речь идет о реальной подготовке к войне, которая может перерасти в Третью мировую.

Как отмечает National Interest, среди ряда прочих, конфликт между большими государствами может вспыхнуть из-за Украины, где "ситуация остается напряженной".