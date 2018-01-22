Апдейт оборонной стратегии США: Россия и Китай – главные цели

РИА Новости Украина

Министерство обороны США в пятницу обнародовало основные несекретные положения новой "Национальной оборонной стратегии" — первого подобного документа, подготовленного в стране за девять лет.

С презентацией стратегии выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Читайте также: Украина-Польша: отношения в режиме ожидания перезагрузки

Главными принципами документа стали переход от борьбы с терроризмом к соперничеству с "великими державами" такими как Россия и Китай, которые, как утверждается, угрожают США, и создание для этого мощных вооруженных сил за счет развития стратегических ядерных сил, противоракетной обороны и кибервозможностей, пишут РИА Новости.

Примечательно, что в опубликованной недавно открытой части стратегии национальной безопасности США Россия и Китай не упоминались.

"Мы будем продолжать проводить кампанию против террористов, но соперничество великих держав, а не терроризм, теперь в фокусе национальной безопасности США", — заявил Мэттис.

По его словам, США сталкиваются с растущей угрозой таких "ревизионистских держав" как Россия и Китай, которые хотят построить мир по своим "авторитарным моделям" и злоупотребляют правом вето с СБ ООН.

Кроме того, США в новой военной стратегии заявляют, что КНР и РФ подрывают международный порядок изнутри.

"Китай — это стратегический конкурент, который использует хищническую экономическую тактику для угроз соседям и занимается милитаризацией в Южно-Китайском море. Россия нарушила границы соседних стран и добивается права вето в решениях своих соседей в области экономики, дипломатии и безопасности", — говорится в свою очередь в тексте документа.

Также в стратегии утверждается, что Россия пытается "пошатнуть НАТО и изменить структуры безопасности и экономики в Европе и на Ближнем Востоке".

"Использование новых технологий для дискредитации и подрыва демократических процессов в Грузии, в Крыму, на востоке Украины уже вызывает достаточную обеспокоенность, но, когда это сочетается с расширением и модернизацией ядерного арсенала, вызов становится очевидным", — отмечается в документе.

Другой угрозой для США остаются КНДР и Иран, отметил Мэттис.

"Государства-изгои, такие как Северная Корея и Иран, продолжают предпринимать незаконные действия, которые угрожают региональной и даже мировой стабильности. Они подавляют собственные народы, уничижая их достоинство и ущемляя права человека, они продвигают вовне свои взгляды", — заявил Мэттис, представляя новую оборонную стратегию США.

Среди таких действий в стратегии называется разработка оружия массового уничтожения, причем не только ядерного, но и химического и бактериологического.

"Незаконные действия Северной Кореи и ее безрассудные заявления продолжаются, несмотря на осуждение ООН и санкции. Иран продолжает сеять насилие и остается наиболее значительным вызовом для стабильности Ближнего Востока", — говорится в стратегии.

Третьей угрозой для США Мэттис назвал террористические группировки ИГ, "Аль-Каиду", а также ливанскую шиитскую группировку "Хезболлах", которая, как известно, активно поддерживает Иран.

"Несмотря на разгром физического халифата ИГ, воинственные экстремистские организации, такие как "Хезболлах", ИГ и "Аль-Каида" продолжают сеять ненависть, разрушать мир и убивать невинных людей по всему миру", — сказал глава Пентагона.

Подводя итог, Мэттис пригрозил всем противникам США, пообещав дать им ответ.

"Тем, кто будет угрожать эксперименту американской демократии: если вы испытываете нас, это будет ваш самый долгий и самый тяжелый день. Работайте с нашими дипломатами…, вы же не хотите иметь дело с министерством обороны", — сказал он.

По словам главы Пентагона, для того, чтобы успешно противодействовать своим противникам, США должны иметь мощную армию и союзников во всех регионах мира. Первый пункт пока не удовлетворяет министра, поскольку в предыдущие годы, как он считает, вооруженные силы США были недофинансированы.

"В нынешнее время перемен наши военные возможности сильны, хотя наше конкурентное преимущество во всех областях — в воздухе, на земле, в море, в космосе и киберпространстве — постепенно сокращается", — сказал Мэттис, представляя национальную военную стратегию США.

По его словам, стремительное развитие технологий в условиях нехватки бюджета подрывает возможности ВС США, которых Мэттис назвал "перегруженными и недоукомплектованными".

"Инвестиции в космос и киберпространство, ядерные силы сдерживания, противоракетную оборону, высокотехнологичные автономные системы и устойчивую и гибкую логистику обеспечат наши выдающиеся войска всем, что им нужно для победы", - сказал министр.

При этом США будут укреплять отношения с военными союзниками для повышения эффективности обеспечения своей защиты, отметил Мэттис.

"Работа вместе и через союзников, которые несут свою соответствующую долю, позволит нам добиться наибольшей возможной силы", — сказал глава Пентагона. Он заверил, что США будут дружественны своим союзникам и будут не только давать им высказаться, но и возможность убедить США в своей позиции.

"Не все хорошие идеи приходят от стран, у которых больше всего авианосцев", — пошутил Мэттис.

В стратегии уточняется, что такие союзы США планируют развивать и укреплять в Европе, на Ближнем Востоке и Индо-Тихоокеанском регионе.

Также Мэттис рассчитывает на заключение международного соглашения по контролю над вооружениями в космосе. По его словам, американские дипломаты будут вести переговоры по заключению такого соглашения "с позиции силы", поскольку у США есть самые большие экономические, военные и иные возможности для "сдерживания" и ответа тем странам, которые будут им угрожать из космоса.