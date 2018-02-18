Как американские военные советники научат украинцев... думать

Александр Хроленко, военный обозреватель

В недавнем интервью старший оборонный советник Стивен Сильверстайн пространно и откровенно рассказал о сути усилий 72 коллег-советников из Пентагона, о месте Украины в американской системе координат.

Советник представлен общественности финансовым менеджером в оборонной сфере, и все же выступает как политик и философ-антрополог. Если изложить достаточно объемный текст в виде тезисов, Сильверстайн заявил украинцам:

— американское оружие — не главное, мы научим вас думать иначе;

— вы — подобны Афганистану, Ираку и другим странам третьего мира;

— Украина — изоляционный материал Запада;

— послушание — вознаграждается, суверенитет — наказуем;

— если завтра — война Украины с Россией, то неважно, сколько она будет стоить (потраченных долларов и погибших украинцев США считать не будут).

Отдельные мысли американского военного советника заслуживают особого внимания уже потому, что в них сквозит будущее Украины и ее 42-миллионного народа.

Ментальное обострение

Соединенные Штаты в качестве военной помощи передали Украине 2500 тыс. приборов ночного видения на сумму 5,8 миллионов долларов. Ранее Вашингтон решил поставить Киеву противотанковые комплексы Javelin на 47 миллионов долларов, крупнокалиберные снайперские винтовки Barrett M107A1 на сумму 41,5 миллионов долларов и много чего еще. Оказывается, это не главное.

По мнению Сильверстайна, для Украины и ВСУ "первичный вызов… сосредоточен вокруг культуры" и "московского менталитета". Поэтому важнее оружия и всей прочей боевой техники — думать так, как учат американцы. Ведь это принципиально "другой способ мышления". И становится понятнее, почему "революционеры" первым делом русский язык в стране репрессировали.

Старший военный советник не может форсировано привить "правильную" культуру большинству украинских граждан (военнослужащих), но в результате "многочисленных взаимодействий" помог осознать и принять "другую перспективу" (иную веру) министру обороны Степану Полтораку и заместителю министра по европейской интеграции Анатолию Петренко (последний к тому же окончил военный колледж в США). Можно лишь догадываться, сколько украинских военачальников прошли переаттестацию за океаном.

Очевидно, просветленный Сильверстайн и его "апостолы" поведут украинский народ дальше — то ли за манной небесной, то ли за крохами военного бюджета в 3,1 миллиарда долларов США (83 млрд. гривен). Лишь бы не в пустыню.

В одном ряду с Афганистаном

Сильверстайн учит: "В плане менталитета Россия намного слабее… В долгосрочной перспективе стандарты НАТО и международные стандарты и подходы обеспечат формирование очень маневренной военной силы, которая будет легко приспосабливаться и поддаваться адаптации". То есть, для победы над более мощной в военном отношении ядерной державой (2 место в мире) украинцам надо "правильно" думать (верить, действовать), и тогда победа Украины (30 место в мировом рейтинге военной мощи) не за горами. Надеюсь, в Киеве немногие верят, что Россия подвинется за Урал. Вероятнее американская ментальность вызовет географически противоположную реакцию Москвы.

Американский военный советник неоднократно сравнивает украинскую ситуацию с Ираком, Афганистаном и другими неблагополучными странами Ближнего Востока и Африки, в которых Пентагон «завис» на десятилетия. Мне это кажется дикостью, и все же один пример: "Стратегически Украина очень важна, как и Корея, Дубай или Кувейт. Таким образом, мы ограждаем себя от нашего врага".

Все просто. И если некоторые украинцы все еще думают, что "революцию достоинства" организовали достойные люди, то Сильверстайн напомнил: свои 5 миллиардов долларов США потратили всего лишь на "изоляционный материал". Американцам удобно и выгодно отгородить Украиной от политического влияния и от углеводородов России "свою" часть Европы. Если при этом пострадают украинские граждане, не беда. Такая, вот, революция.

Воюйте — за ценой не постоим

"В Украине идет война", а калькуляция возможной войны Украины с Россией по Сильверстайну незатейлива: "Неважно, сколько бы она стоила. Если бы это произошло, ваши партнеры на Западе помогли бы вам. Деньги не являются главным фактором… Вы думаете, Америка озабочена тем, что наши действия в Афганистане стоят миллиард долларов в месяц? Это не является нашей основной проблемой".

Насаждение и легитимизация мирового господства США — вот проблема. Потому что многие страны с этим не согласны, а некоторые — жестко отстаивают суверенитет. Стратегия американской исключительности требует жертв, которыми все чаще становятся аборигены "жизненно важных" для США районов планеты. И в размышлениях Сильверстайна о войне вновь присутствует знаковые ассоциации: "Украине это стоило бы жизни ее людей, как в Северной и Южной Корее, Иране и Ираке, Афганистане и Пакистане". Мирный путь развития, разумеется, невозможен.

Между тем, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов все агрессивнее продвигает идею силовой реинтеграции Донбасса, а недостаточно воинственному украинскому президенту Петру Порошенко в Вашингтоне предрекают досрочную отставку. Готовы ли украинцы к миллионным жертвам, как это было в прошлом веке на Корейском полуострове и в нынешнем веке на Ближнем Востоке?

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На прошлой неделе в США официальные представители Пентагона дали понять украинскому министру обороны Степану Полтораку: деньги и другие ресурсы дадут при условии, что они будут использованы так, как этого хочет Америка. И Полторак подтвердил, что "ресурсы будут использованы правильно" (вероятно, был уполномочен).

Вернемся в Киев. Возможно, мистер Robert Steven Silverstein (если это настоящее имя) — кадровый сотрудник ЦРУ, или бухгалтер, который на Украине за американскими деньгами присматривает. Биография этого выдающегося специалиста в Интернете отсутствует, даже на сайте Пентагона. Важнее не имя, а обозначенный им путь — в полосу средневековых войн по ближневосточным образцам и африканским стандартам.

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