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    В мире

    В Китае запретят стриптиз на похоронах

    (обновлено: )26701
    Речь идет о 19 городах в четырех провинциях, где исполнение эротического танца во время траурных мероприятий является распространенным.
    Стриптиз. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Министерство культуры Китайской Народной Республики заявило о намерении ликвидировать стриптиз на похоронах. Об этом пишет The Telegraph.

    В частности, речь идет о 19 городах в четырех провинциях, где исполнение эротического танца во время траурных мероприятий является распространенным. Китайцы считают, что таким образом можно более массово почтить память усопшего, что должно принести ему удачу в загробном мире.

    Минкульт страны просит граждан докладывать по специальной горячей линии о подобных инцидентах на похоронах. За помощь в обнаружении подобных фактов власти обещают поощрить неравнодушных материально.

    Ранее сообщалось о новом тренде у представительниц танцевального жанра. Танцовщицы стриптиза выкладывают фотографии с работы, где купаются в деньгах.

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