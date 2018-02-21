В Китае запретят стриптиз на похоронах

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Министерство культуры Китайской Народной Республики заявило о намерении ликвидировать стриптиз на похоронах. Об этом пишет The Telegraph.

В частности, речь идет о 19 городах в четырех провинциях, где исполнение эротического танца во время траурных мероприятий является распространенным. Китайцы считают, что таким образом можно более массово почтить память усопшего, что должно принести ему удачу в загробном мире.

Минкульт страны просит граждан докладывать по специальной горячей линии о подобных инцидентах на похоронах. За помощь в обнаружении подобных фактов власти обещают поощрить неравнодушных материально.

Ранее сообщалось о новом тренде у представительниц танцевального жанра. Танцовщицы стриптиза выкладывают фотографии с работы, где купаются в деньгах.