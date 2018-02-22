В Китае пассажирское судно раздавило сухогруз

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В среду в Китае произошло столкновение двух суден — пассажирского и грузового. В результате происшествия грузовое судно затонуло, а два человека пропали без вести, сообщает Синьхуа.

Авария произошла у берегов провинции Гуандун около 19:00 по киевскому времени. На пассажирском судне находилось около тысячи человек. Грузовое судно, перевозившее стальные листы, столкнулось с пассажирским судном, на котором помимо 970 пассажиров было также 140 автомобилей.

В результате столкновения пять человек с грузового судна упали в воду, троих удалось спасти, двое числятся пропавшими без вести. Пассажирское судно было отбуксировано в порт, никто на его борту не пострадал. Грузовое судно затонуло.

Ранее сообщалось, что экипаж грузового теплохода Skylark уже неделю находится на аварийном рейде возле греческого порта Кисамос (остров Крит).