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    В мире

    В Китае пассажирское судно раздавило сухогруз

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    По информации СМИ, грузовое судно, перевозившее стальные листы, столкнулось с пассажирским судном, на котором помимо 970 пассажиров было также 140 автомобилей.
    Машина китайской скорой помощи. Архивное фото
    flickr.com/egorgrebnev

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В среду в Китае произошло столкновение двух суден — пассажирского и грузового. В результате происшествия грузовое судно затонуло, а два человека пропали без вести, сообщает Синьхуа.

    Японское море. Архивное фото
    Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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    Авария произошла у берегов провинции Гуандун около 19:00 по киевскому времени. На пассажирском судне находилось около тысячи человек. Грузовое судно, перевозившее стальные листы, столкнулось с пассажирским судном, на котором помимо 970 пассажиров было также 140 автомобилей.

    В результате столкновения пять человек с грузового судна упали в воду, троих удалось спасти, двое числятся пропавшими без вести. Пассажирское судно было отбуксировано в порт, никто на его борту не пострадал. Грузовое судно затонуло.

    Ранее сообщалось, что экипаж грузового теплохода Skylark уже неделю находится на аварийном рейде возле греческого порта Кисамос (остров Крит).

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