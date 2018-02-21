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    В зоопарке Китая истощенный лев отгрыз себе хвост

    (обновлено: )15501
    Как утверждается, хищник спал возле водоема, который покрылся льдом. Поскольку его хвост остался в воде, замерз и кровоточил, лев решил его откусить.
    Лев отгрыз свой заледеневший хвост
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В китайском городе Тайюань в зоопарке лев отгрыз себе часть хвоста, которая якобы вмерзла в лед, сообщает издание Daily Mail.

    Видео с животными можно посмотреть здесь.

    На травму обратили внимание туристы, которые приехали в Тайюань, чтобы отпраздновать китайский Новый год. Лишившийся части хвоста лев и содержащаяся в том же вольере львица выглядели подавленными и истощенными, поэтому зоопарк заподозрили в жестоком обращении с животными.

    По утверждению представителя зоопарка, хищник спал возле водоема, который покрылся льдом. Поскольку его хвост остался в воде, замерз и кровоточил, лев решил его откусить.

    Когда об этом узнали смотрители, животному дали лекарство, которое помогает остановить кровотечение.

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