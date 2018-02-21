В зоопарке Китая истощенный лев отгрыз себе хвост

Скриншот с видео

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В китайском городе Тайюань в зоопарке лев отгрыз себе часть хвоста, которая якобы вмерзла в лед, сообщает издание Daily Mail.

Видео с животными можно посмотреть здесь.

На травму обратили внимание туристы, которые приехали в Тайюань, чтобы отпраздновать китайский Новый год. Лишившийся части хвоста лев и содержащаяся в том же вольере львица выглядели подавленными и истощенными, поэтому зоопарк заподозрили в жестоком обращении с животными.

По утверждению представителя зоопарка, хищник спал возле водоема, который покрылся льдом. Поскольку его хвост остался в воде, замерз и кровоточил, лев решил его откусить.

Когда об этом узнали смотрители, животному дали лекарство, которое помогает остановить кровотечение.

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