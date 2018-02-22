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    После Нового года 50 тыс китайцев застряли в пробках на острове Хайнань

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    Густой туман во вторник стал причиной многокилометровой пробки из порядка 10 тысяч машин на подъезде к паромной переправе в городе Хайкоу провинции Хайнань на одноименном острове в Китае.
    Канал New China TV на Youtube

    Остров Хайнань от материковой провинции Гуандун отделяет пролив Цюнчжоу (Хайнань), для переправы через который организовано удобное паромное сообщение, однако погодные условия и большой поток туристов из-за новогодних каникул (каникулы по случаю китайского Нового года продлятся с 15 по 22 февраля) привели к нарушению обычного режима работы паромов и многокилометровым многочасовым очередям.

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    Паромное сообщение обычно прерывается на ночь и возобновляется утром, и так как туман начинал рассеиваться, власти приняли решение возобновить работу двух портов города Хайкоу, при этом путешественников предупредили о сильной загруженности дорог на пути к переправам.

    По информации агентства Синьхуа, власти распорядились привлечь местных волонтеров для оказания помощи водителям и пассажирам, ожидающим в пробках.

    @ChinaDaily
    После Нового года 50 тыс китайцев застряли в пробках на острове Хайнань

    На фотографиях, размещенных в соцсетях, видно, что некоторые уже успели поставить палатки около своих автомобилей, кто-то сидит или лежит на газонах и бордюрах. Люди пишут, что ждать очень сложно из-за невыносимой жары на тропическом острове, которая усугубляется загазованным воздухом от большого скопления автомобилей.

    @ChinaDaily
    После Нового года 50 тыс китайцев застряли в пробках на острове Хайнань

    Остров Хайнань многие годы остается одним из наиболее популярных направлений для жителей Китая во время новогодних каникул, поэтому транспортная система острова, как и всей страны, часто не справляется с большим наплывом туристов.

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