После Нового года 50 тыс китайцев застряли в пробках на острове Хайнань

Остров Хайнань от материковой провинции Гуандун отделяет пролив Цюнчжоу (Хайнань), для переправы через который организовано удобное паромное сообщение, однако погодные условия и большой поток туристов из-за новогодних каникул (каникулы по случаю китайского Нового года продлятся с 15 по 22 февраля) привели к нарушению обычного режима работы паромов и многокилометровым многочасовым очередям.
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Паромное сообщение обычно прерывается на ночь и возобновляется утром, и так как туман начинал рассеиваться, власти приняли решение возобновить работу двух портов города Хайкоу, при этом путешественников предупредили о сильной загруженности дорог на пути к переправам.
По информации агентства Синьхуа, власти распорядились привлечь местных волонтеров для оказания помощи водителям и пассажирам, ожидающим в пробках.
На фотографиях, размещенных в соцсетях, видно, что некоторые уже успели поставить палатки около своих автомобилей, кто-то сидит или лежит на газонах и бордюрах. Люди пишут, что ждать очень сложно из-за невыносимой жары на тропическом острове, которая усугубляется загазованным воздухом от большого скопления автомобилей.
Остров Хайнань многие годы остается одним из наиболее популярных направлений для жителей Китая во время новогодних каникул, поэтому транспортная система острова, как и всей страны, часто не справляется с большим наплывом туристов.