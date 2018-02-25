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    Аналитика и комментарии

    Украинские реформы обойдутся Европе в 30 млн евро

    (обновлено: )149
    Расчетный бюджет Плана действий составляет 29 миллионов 500 тысяч евро. Средства на его реализацию уже выделяют Европейский Союз, а также Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия и Лихтенштейн.
    Флаги ЕС и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Владимир Матвеев, обозреватель

    Комитет министров Совета Европы 21 февраля 2018 года принял решение об утверждении Плана действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы, сообщает Постоянное представительство Украины при Совете Европы на своей официальной страничке в Facebook.  

    Утвержденный план является «стратегическим документом о сотрудничестве Украины и Совета Европы сроком на четыре года». Он является уже четвертым с 2005 года документом такого рода, утвержденным в рамках программы сотрудничества, сказано в сообщении.

    Расчетный бюджет Плана действий составляет 29 миллионов 500 тысяч евро. Средства на его реализацию уже выделяют Европейский Союз, а также Швейцария, Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Ирландия, Чехия, Литва, Венгрия и Лихтенштейн.

    Ключевыми партнерами с украинской стороны названы центральные и местные органы государственной власти и неправительственные организации.

    Контрольно-пропускной пункт на границе
    facebook.com/mvs.gov.ua
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    Цель помощи — привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами и способствовать достижению целей Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

    В частности, в Постоянном представительстве отмечают, что мероприятия в рамках указанного Плана направлены на поддержку конкретных реформ, «которые должны привести украинское законодательство, институты и практику в соответствие с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии».

    В соответствии с Планом действий «Совет Европы продолжит предоставление Украине помощи в реформировании системы судоустройства, правоохранительных органов, исполнения решений судов, а также в сфере децентрализации и борьбы с коррупцией», конкретизируется в сообщении.

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    Особое внимание партнеры Украины намерены уделять вопросам безопасности журналистов и защите прав внутренне перемещенных лиц.

    Между тем, согласно Reuters Евросоюз сворачивает проект модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной в контексте возрастающих сомнений по поводу способности Киева успешно справиться с имплементацией реформ взамен на предоставленную ЕС финансовую помощь.

    Указанные проекты были предназначены для сокращения времени пересечения границы и совершенствования таможенных процедур.

    По информации авторитетного западного агентства, проект закрывается после ряда задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков. При этом Reuters ссылается на внутреннюю корреспонденцию правительства Украины и переписку между Европейской комиссией и властями Киева, предоставленные неназванным источником в правительстве.

    Как бы там ни было, к завершению 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен, хотя ЕС предоставлял финансирование на сумму 29,2 млн евро ($36 миллионов).

    Владимир Гройсман
    Украинское фото
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    В свою очередь, Государственная фискальная служба отметила в своем заявлении, что среди причин были смена персонала внутри службы, а также длительное время, уходящее на оформление контрактов и получение одобрения для внесения изменений.

    В Государственной фискальной службе Украины после публикаций также сообщили, что не имеют информации о прекращении Евросоюзом финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе и считают подобные заявления преждевременными и некорректными. 

    Однако, как пишет Reuters, один из высокопоставленных европейских дипломатов, вовлеченный в вопросы отношений с Украиной, сказал, что «существует определенная усталость от Украины. Люди разгневаны из-за отсутствия реформ, особенно в борьбе с коррупцией».

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    Как пишут американские эксперты Грэм Робертсон и Григоре Поп-Элеки в The Washington Post, «большая часть политического класса Украины остается коррумпированной и в значительной степени нереформированной. Несмотря на две революции за десятилетие, многие украинские политики и олигархи работают рука об руку, чтобы грабить государство».

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