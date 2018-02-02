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    Не выдержал стыда. Член палаты лордов Британии подал в отставку из-за опоздания

    (обновлено: )11020
    Член палаты лордов Майкл Бейтс огорчился своим опозданием на заседание парламента, принес искренние извинения и уволился прямо во время собрания.
    Майкл Бейтс. Видео
    Скриншот с видео

    Видео, на котором лорд просит прощения за свою невоспитанность и за то, что не был на месте, когда это требовалось, длится почти минуту.

    "Мне ужасно стыдно за случившееся, и потому я отказываюсь от своей должности перед лицом премьер-министра прямо сейчас", — объявил он коллегам. Затем огорченный политик вышел из зала под гул голосов удивленных коллег и выкрики "Нет!"

    ​После его ухода глава палаты сказала, что извинений было бы более чем достаточно и из всех министров последним она отправила бы в отставку его.

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