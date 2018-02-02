Не выдержал стыда. Член палаты лордов Британии подал в отставку из-за опоздания

Скриншот с видео

Видео, на котором лорд просит прощения за свою невоспитанность и за то, что не был на месте, когда это требовалось, длится почти минуту.

"Мне ужасно стыдно за случившееся, и потому я отказываюсь от своей должности перед лицом премьер-министра прямо сейчас", — объявил он коллегам. Затем огорченный политик вышел из зала под гул голосов удивленных коллег и выкрики "Нет!"

Treasury Minister Lord Bates just resigned from the government after apologising for missing a question from Labour's Baroness Lister of Burtersett. pic.twitter.com/3hLXmaDC2B — Richard Morris (@imrichardmorris) 31 января 2018 г.

​После его ухода глава палаты сказала, что извинений было бы более чем достаточно и из всех министров последним она отправила бы в отставку его.