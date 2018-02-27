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    К арестованному в РФ украинцу Сущенко пустили жену и дочь

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    Отметим, что суд над Романом Сущенко будет проходить в закрытом режиме. Предварительные слушания начнутся уже в начале марта. Несколько дней назад журналист полностью ознакомился со всеми материалами дела.
    Марк Фейгин с женой и дочерью Сущенко
    Фото со страницы Марка Фейгина в Facebook

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко 27 февраля проведали жена и дочь. Об этом сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

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    "Только что закончилось очередное свидание украинского журналиста Романа Сущенко с женой и дочерью в тюрьме Лефортово", — написал Фейгин.

    По словам адвоката, суд над Сущенко будет проходить в закрытом режиме. Предварительные слушания начнутся уже в начале марта. 20 февраля журналист полностью ознакомился со всеми материалами дела.

    Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом информационного агентства "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частным визитом. 7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны отрицают это.

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