К арестованному в РФ украинцу Сущенко пустили жену и дочь

Фото со страницы Марка Фейгина в Facebook

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Арестованного в России украинского журналиста Романа Сущенко 27 февраля проведали жена и дочь. Об этом сообщил адвокат журналиста Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

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"Только что закончилось очередное свидание украинского журналиста Романа Сущенко с женой и дочерью в тюрьме Лефортово", — написал Фейгин.

По словам адвоката, суд над Сущенко будет проходить в закрытом режиме. Предварительные слушания начнутся уже в начале марта. 20 февраля журналист полностью ознакомился со всеми материалами дела.

Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом информационного агентства "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частным визитом. 7 октября ему предъявили обвинение в шпионаже. В ФСБ России заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны отрицают это.