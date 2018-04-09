Стало известно, кто нанес авиаудар по сирийскому аэродрому

КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. Авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля – до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты, сообщает Минобороны РФ.

"Девятого апреля в период с 03.25 по 03.53 (по Киеву — ред) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", — сказано в сообщении.

Три ракеты, по данным российских военных, "достигли западной части аэродрома".

"Среди российских советников в Сирии пострадавших нет", — подчеркивается в релизе Минобороны РФ.

Ранее в Министерстве обороны США заявили, что в настоящий момент не осуществляют авиаударов по Сирии. В Пентагоне "продолжают внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще".