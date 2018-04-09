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    В мире

    Стало известно, кто нанес авиаудар по сирийскому аэродрому

    Тема:

    Сирия: военное противостояние. (751)

    (обновлено: )1264411
    Министерство обороны России сообщило, что удар по аэродрому Тифор в Сирии был нанес израильскими ВВС. В налете участвовали два истребителя F-15, которые выпустили восемь ракет.
    Последствия авиаудара в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. Авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля – до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты, сообщает Минобороны РФ.

    США нанесли 59 ракетных ударов по сирийской авиабазе
    REUTERS Robert S.Price/Courtesy U.S. Navy
    Сирийцы выложили видео ракетного удара по авиабазе

    "Девятого апреля в период с 03.25 по 03.53 (по Киеву — ред) два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", — сказано в сообщении.

    Три ракеты, по данным российских военных, "достигли западной части аэродрома".

    "Среди российских советников в Сирии пострадавших нет", — подчеркивается в релизе Минобороны РФ.

    Ранее в Министерстве обороны США заявили, что в настоящий момент не осуществляют авиаударов по Сирии. В Пентагоне "продолжают внимательно следить за ситуацией и поддерживать продолжающиеся дипломатические усилия с тем, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использует химическое оружие в Сирии или где-либо еще".

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