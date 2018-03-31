Армия Сирии освободила все города и поселения Восточной Гуты

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Войска Сирии при поддержке союзных сил освободили от террористов все населенные пункты в Восточной Гуте в пригороде Дамаска. Об этом сообщается в полученной РИА Новости копии официального заявления командования сирийской армии.

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"После ряда тщательно спланированных сражений и боевых действий, выполненных нашими вооруженными силами при взаимодействии с дружественными и союзными силами, восстановлен контроль над всеми городами и поселениями Восточной Гуты в пригороде Дамаска", — сообщается в заявлении.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что формирования оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) и турецкие военные вошли в Африн и взяли его под контроль.