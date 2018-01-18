Чехия расследует более 10 дел в отношении граждан, воевавших в Донбассе

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Чешские правоохранительные органы расследуют более 10 уголовных дел в отношении граждан Чехии, которые воевали в Донбассе, сообщил в интервью изданию "Европейская правда" посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Что касается доказанных дел, то я могу сказать об одном. Но, насколько мне известно, чешские правоохранительные органы расследуют более 10 таких дел", — сказал Перебийнис в интервью, опубликованном в четверг.

При этом, по его мнению, всего участие в боевых действиях в Донбассе принимали участие около 20 чешских граждан. "Возможно, обвинений предъявлено еще не так много, но дела расследуются, и в случае, если будет собрано достаточное количество доказательств, обвинения будут выдвинуты", — отметил Перебийнис.

По его словам, Украина и Чехия тесно сотрудничают по линии правоохранительных органов относительно обмена информацией о гражданах, которые принимают участие в боевых действиях в Донбассе на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Перебийнис напомнил, что чешское законодательство запрещает гражданам участвовать в боевых действиях в военных подразделениях других государств.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.