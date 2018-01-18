ОБСЕ о конфликте в Донбассе. Можно разрешить при наличии политической воли

КИЕВ, 18 янв – РИА Новости Украина. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что состоявшийся в конце прошлого года обмен пленными в Донбассе показал возможность решения всех спорных вопросов при наличии политической воли сторон конфликта.

"Этот обмен после 15-месячного перерыва ясно показал, что при наличии политической воли стороны могут прийти к согласию даже по самым сложным вопросам", — сказал Сайдик журналистам в четверг в Минске.

По ее словам, во время завершившегося в Минске переговорного раунда подгруппа по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию в Донбассе оценила опыт этого обмена. "Это (обмен – ред.) большое достижение, которое, я надеюсь, положительно повлияет на весь переговорный процесс", — сказал дипломат.

Он добавил, что гуманитарная подгруппа в четверг в Минске обсудила и дальнейшие шаги в этом деле. "Я глубоко убежден, что надо смотреть вперед и решать оставшиеся проблемы в этой сфере. Кроме того, необходимо предметно посмотреть сложную проблематику лиц, пропавших без вести", — подчеркнул Сайдик.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.