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    В ОБСЕ сообщили подробности гибели своего сотрудника в Донбассе

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    В четверг утром в автокатастрофе в Краматорске погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сообщил в Минске спецпредставитель организации Мартин Сайдик.
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    КИЕВ, 18 янв – РИА Новости Украина. Член Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в четверг утром в результате автокатастрофы в Краматорске в Донбассе, сообщил в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

    Ранее в представительстве самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что представитель миссии ОБСЕ погиб в подконтрольном Киеву Краматорске.

    "Отмечу и уже известную грустную новость: сегодня рано утром в автокатастрофе в Краматорске погиб сотрудник СММ ОБСЕ. От имени контактной группы и себя лично выражаю глубокие соболезнования семье и родным погибшего, а также руководителю СММ ОБСЕ", — сказал Сайдик журналистам.

    Дипломат не уточнил других подробностей произошедшего.

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