В ОБСЕ сообщили подробности гибели своего сотрудника в Донбассе

Украинское фото Украина с законом по Донбассу: жди эскалации конфликта Член Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ погиб в четверг утром в результате автокатастрофы в Краматорске в Донбассе, сообщил в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Ранее в представительстве самопровозглашенной ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что представитель миссии ОБСЕ погиб в подконтрольном Киеву Краматорске.

"Отмечу и уже известную грустную новость: сегодня рано утром в автокатастрофе в Краматорске погиб сотрудник СММ ОБСЕ. От имени контактной группы и себя лично выражаю глубокие соболезнования семье и родным погибшего, а также руководителю СММ ОБСЕ", — сказал Сайдик журналистам.

Дипломат не уточнил других подробностей произошедшего.