Договор о дружбе с РФ. В Украине не думают о выгоде - эксперт

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украина выйдет из уставных органов СНГ и проведет инвентаризацию всей нормативно-правовой базы в рамках участия в содружестве — на предмет соответствия национальным интересам государства. Об этом во время 11-го Киевского форума заявил президент Петр Порошенко. Он напомнил, что Украина так и не ратифицировала устав СНГ с 1993 года, никогда не была его, а после ситуации с Крымом свела к минимуму сотрудничество в рамках СНГ.

Президент также сообщил, что внесет в Раду проект закона о немедленном одностороннем прекращении положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в части, где действие этого договора несовместимо с национальными интересами государства и реализацией права на самооборону. При этом очередной 10-летний срок действия Большого договора истекает осенью этого года.

Заявление Порошенко в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал юрист-международник, советник юридической фирмы "еПраво" Виталий Власюк.

(текст публикуется на языке оригинала)

Україна дійсно може в односторонньому порядку припинити дію окремих положень Договору про дружбу з Росією?

— З врахуванням того, що даний конкретний договір таке відступлення від окремих положень договору допускає, відповідно, моя відповідь буде однозначно позитивною.

Тоді Росія має якимось чином апелювати до нас? Чи змінює це якісь аспекти українсько-російських відносин? Канал на Youtube РИА Новости Украина Бортник о договоре с РФ: никто ничего разрывать не собирается

— Договір врегульовує чітко певні, конкретні абсолютно відносини. Є конкретна стаття, вона регулює конкретні відносини. Ми, безумовно, бачимо, що в чомусь певні положення мабуть для нас позитивні і ми їх краще залишимо, хай вони діють далі, якщо в свою чергу РФ не захоче від них відмовитися. З іншого боку, користуючись очевидною зміною докорінних обставин, є таке відоме застереження в міжнародному праві rebus sic stantibus на латині, це означає, що обставини, які колись призвели до того, що ми з Росією підписали Договір про дружбу, але обставини докорінно змінилися, і ми абсолютно в праві в односторонньому порядку відмовитися від виконання окремих пунктів договору. І знову таки, Ви абсолютно правильно цитуєте, як я зрозумів, Петра Порошенка: відмова від деяких пунктів договору необов'язково тягне за собою відмову від всього договору.

Питання до територіальної цілісності чи взаємовизнаних кордонів в такому разі чи виникатиме?

— Я практично впевнений, що не виникатиме. Безумовно, тут певні нюанси, які цікавлять, мабуть, науковців, теоретиків міжнародного права, такі нюанси виникають, але в цілому моя позиція зводиться до того, що кордони між Україною та Росією закріплені, в першу чергу, згідно з нормами міжнародного права, а не в двосторонньому порядку між Україною та РФ.

Чому не розірвати повністю цей договір? Чи ми не маємо такої можливості? Думская.net Разрыв Договора о дружбе с РФ. Порошенко на шпагате

— Ні, теоретично можемо. Як і будь-який договір, оскільки держави між собою рівні в правах і оскільки ці норми не є якимись імперативними в міжнародному праві, відповідно не є такими, які діють незалежно від волі держави. Відповідно, Україна має право припинити дію цього договору. Більше того, згадуючи його текст, якщо одна держава повідомляє іншу про небажання автоматично продовжувати дію договору, він не буде автоматично продовжений.

Якщо цей договір повністю або частково буде розірваний, ми це якось відчуємо, зрозуміємо? Можливо, будуть зміни в правилах перетину кордону?

— Такі варіанти я допускаю. Якщо ми зараз конкретно почнемо наводити якісь приклади, тоді безумовно ми можемо говорити про те, що зміна договірних відносин між державою, або відповідно скасування цього договору, певною мірою може вплинути. Точно так само ми можемо обговорювати питання: давайте розірвемо дипломатичні стосунки з РФ. Я буду по собі судити, мені так зручно. Я з РФ ніяких контактів взагалі не маю, навіть робочих практично, відповідно, на мені розрив дипстосунків з РФ скоріше за все взагалі ніяк не позначиться, але ми добре знаємо, що чимало наших співвітчизників мають контакти з РФ — чи родинні, чи робочі, чи просто подорожують. В такому випадку, для них розірвання дипломатичних стосунків матиме наслідки.

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Термін дії цього договору збігає восени цього року, тобто він має бути далі автоматично пролонгований, якщо жодна зі сторін не висловить своє заперечення?

— Наскільки я пам'ятаю положення цього договору, з якими вперше ознайомився ще студентом, років так вісім тому, наскільки я пам'ятаю, то все ж таки автоматичне припинення можливе лише за умови, якщо одна сторона попередить іншу в передбаченому договором порядку.

Тобто якщо ми не будемо нічого повідомляти, він ще на десять років пролонгується?

— Наскільки я пам'ятаю, то так.

І в такому разі дипломатичні українсько-російські відносини не зможуть бути змінені ще протягом десяти років?

— Дивіться, цей договір має свій предмет. Він врегульовує певні відносини між Україною та РФ. По-перше, ніхто не сказав, що не можна буде домовитися про щось інше. І, по суті, внести цим зміни в такий договір. По-друге, сама практика відносин, як це часто буває, відрізняється від того, що написано на папері. Від того, що договір називається про дружбу, це ж не означає, що ми зараз називаємо Росію своїм другом. Це абсолютно об'єктивно. Тому я би не став перебільшувати значення цього договору з огляду на очевидне небажання ані України, ані Росії йому суворо слідувати, закріпленим в ньому домовленостям.

К слову, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко в эфире "ГС" заявила, что приостановление отдельных положений договора о дружбе с Россией будет бессмысленным актом и не повлечет никаких последствий.

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Также, по ее словам, инициатива Петра Порошенко о выходе из СНГ добьет еле живой бизнес.