В МИД считают, что необходим новый договор о дружбе с РФ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает, что договор о дружбе России с Украиной необходимо разорвать, но с учетом внешнеполитической ситуации нужен договор в другом формате.

"Мое мнение, что нельзя продолжать этот договор, потому что РФ уже нарушила этот договор… Мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами… Любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и выходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х", — заявила Зеркаль в эфире радио "Новое время".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году президентами двух стран и ратифицирован Верховной Радой. Договор является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Договор был подписан на десятилетний срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

Напомним, насколько своевременным является предложение отменить Договор о дружбе с РФ, проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.