наверх
28.03.201822:31
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.00
  • EUR32.56- 0.09
Рубрики
Ещё
    Политика

    В МИД считают, что необходим новый договор о дружбе с РФ

    (обновлено: )39304
    По мнению замглавы МИД Елены Зеркаль, договор о дружбе России с Украиной необходимо разорвать. Она добавила, что любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях.
    Украина, РФ, ОБСЕ
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль считает, что договор о дружбе России с Украиной необходимо разорвать, но с учетом внешнеполитической ситуации нужен договор в другом формате.

    Пистолет
    http://www.flickr.com/ronguillen
    Оружие как средство коммуникации, Кличко как средство дружбы

    "Мое мнение, что нельзя продолжать этот договор, потому что РФ уже нарушила этот договор… Мы должны выйти на новый договор, который будет предусматривать и правовые инструменты решения споров между странами… Любые отношения с Россией должны уже строиться на совсем иных основаниях и выходить из совсем иных реалий, чем это было в 90-х", — заявила Зеркаль в эфире радио "Новое время".

    Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году президентами двух стран и ратифицирован Верховной Радой. Договор является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Договор был подписан на десятилетний срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

    Напомним, насколько своевременным является предложение отменить Договор о дружбе с РФ, проанализировал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сгоревший кинозал в ТЦ "Зимняя вишня"
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Министерство иностранных дел Украины
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Надежда Савченко показала гранаты, которые принесла в Раду
    Арест Савченко: следствие, суд
    Ребенок в больнице. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?