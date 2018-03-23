Оружие как средство коммуникации

Остап Кошмаренко

Странная была неделя. Я не про Савченко. С ней все понятно, как по мне. Просто летчик-наводчик, точнее наводчица, попал в политику, точнее попала, и политика ее не переварила, а сейчас отторгает, выблевывает. Политика, знаете ли, — это очень большой организм, такая гидра. Хотите — с козлиным лицом, хотите — как у Горгоны, смотря какие у вас предпочтения и вкусы. Но в целом это такой мощный организм, такой многоэтажный и многоуровневый институт. Есть там этаж, отвечающий за коррупцию, есть этаж, который отвечает за сокрытие коррупции, но это, опять же, не важно. Важно, что этот организм и институт, как чужеродное тело, отторгает попавшую в него по воле пославшей ее туда Тимошенко наводчицу Надю. Отторгает своими методами, то есть – всеми доступными, и не потому что организм не переварил, а потому что Савченко оказалась как вредоносная бактерия в здоровом организме – заражает вирусом все и всех. Да, вирусом злости, вирусом нетерпимости, вирусом некомпетентности, если хотите, но в любом случае вирусом для политики вредоносным. Вот потому случилось то, что случилось. Что на самом деле случилось — не знаю, потому что сейчас у меня среда, вечер, а случится все завтра, в четверг, а для вас получается что вчера, потому что сегодня пятница, хотя сейчас и среда. Но не пытайтесь понять, это и не важно. По Савченко, в принципе, все.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Заседание Шевченковского райсуда Киева по избранию меры пресечения Надежде Савченко

Это все, что оставлю я после себя…

Нет, извините, не все. Первый пункт разговора в формате итогов недели – оружие депутатов, тема, которая стала громко обсуждаемой с подачи именно Савченко, наводчицы, которая не скрыла, что пришла в Верховную Раду с пистолетом. Ну, она офицер как-никак, ей положено. Может, не обязательно его было в парламент тащить, это вопрос дискуссионный, а может, и нужно было. Вот вы были хоть раз в Верховной Раде? И я не был, хотя думалось об этом. Вдруг там такое происходит, что наличие у тебя в сумочке оружия, где-то между косметичкой и зеркальцем, является эмоционально сдерживающим тебя фактором. Ну, а вдруг, подумайте… Оружие, мысленно лежащее у тебя под рукой, при всем том, что в парламенте происходит, может возбуждать некие запретные желания, рвущиеся наружу, но так и не реализованные, потому что они – запретные. Как бы там ни было, но местами закрадывается подозрение, что Савченко, глядя на окружающий ее в Раде бардак и безобразие, мечтала достать табельное и бабахнуть пару раз в небо, туда, где люстра, но сумела силой воли сдержаться. На ее месте кто бы о таком не подумал? Да многие, скорее всего, если не каждый. Но на этого каждого, который с оружием прошел в зал парламента, приходился другой каждый, который также принес с собой в Раду оружие, для защиты от того, первого, каждого. Так в парламенте между депутатами началась гонка вооружений. Не подумайте, что она началась с Савченко. Но кто-то первым был, это точно.

УНИАН Досмотр личных вещей депутата Владимира Парасюка

Смотрите также: "Жуйте гранаты". Луценко и Савченко сцепились в словесной перепалке

Так вот, в один день, а именно в понедельник, 18 марта от Рождества Христова, выяснилось, что депутаты сплошь люди до зубов вооруженные, и по этому поводу появились одна за другой две мысли.

Мысль первая: конечно, оружие нужно им для самозащиты, но не друг от друга, то есть не для защиты одного народного избранника от другого народного избранника. Скорее, они боятся народных масс, простых людей, которые так или иначе собираются под парламентом и чего-то там скандируют, хоть за деньги, хоть сами по себе, хоть по причине сумасшествия, не столь важно. Людей депутатам имеется смысл опасаться. Это три года назад избраннику максимум грозило погружение в мусорный бак, предварительно вымытый мылом с мочалкой. Люстрация называется. Сейчас другие времена. Новости почитайте. Сейчас любого чиновника линчуют прямо на его рабочем месте, и случаи эти не так и редки. Если какой политик/чиновник/депутат попал в такую передрягу, то есть попался людям, он, поверьте, не задается вопросом "За что?". Он задается вопросом "А где мой черный пистолет?". Где мой охранник, у которого тоже пушка имеется. В такой ситуации — неожиданной встрече народа со своим избранником – народу, очевидно, достанется по пуле и, не сомневайтесь, что при любом количестве погибших/пострадавших депутату за огнестрел с испугу ничего не грозит. Так устроена власть, политика… в нашей стране.

Вторая мысль навеяна просмотром кинофильмов о мафии. На эту тему есть много, знаете ли, замечательных киноработ. Так вот, вспомнилось ненароком, что мафиози, гангстеры и просто бандиты перед сходкой или какой важной встречей в верхах всегда сдавали оружие охране противоположной стороны. Это понятно. Хоть в кино, хоть в реальности – они же зверье. То есть им что человека пришить, что группу лиц – без разницы, на то они и криминал. Но оружие перед встречей все-таки сдано, переговоры прошли в теплой дружественной обстановке.

Понимаете, при всем своем бандитском происхождении эти гангстеры друг к другу испытывали некое уважение. Ну, будто… — Ты оружие сдал?— Да. — Я тебя уважаю, давай поговорим.

Уверен, вы вспомнили такие эпизоды. Так оказалось, что народные депутаты Украины хуже бандитов будут? Идя в Раду на работу к таким же как они избранникам, никто из них не спешил оружие оставить на входе. Ну, хотя бы в знак уважения друг к другу. А значит… взаимным уважением между ними и не пахнет. Вывод простой, но многозначительный.

Талия? Талибан? А, талисман!

Пока в понедельник-вторник разбирались с оружием и депутатами, от мэра Киева, это сейчас некто Кличко, пришла новость. Ему скучно стало, и чтобы как-то развлечься и народ при этом занять не физическим трудом (уборка мартовского снега), а интеллектуальным и творческим (фантазирование), этот Кличко объявил конкурс на талисман Киева. Тут все забегали у себя по кухням так, что тараканы испугались. Это же ж дело чести! Талисман Киева. Супер!

Тут же подавляющее количество временно постоянно приезжих в столицу, начали свое эго теребить, мол, неплохо было бы придумать такой талисман, чтобы сразу и всем понравился, и я, мол, взял первое место, премию в виде денег вместо приза забрал, а потом бы оказалось, что я при этом никакой не киевлянин. У многих в городе (преимущественно подростков) стали тут же в голове рождаться всякие образы, вполне подходящие для талисмана. Но здравая мысль была где-то рядом и заключалась она в вопросе: а зачем Киеву надцатый по счету талисман? Может Кличко, что напутал от волнения, что опять снег пошел, а его убирать некому. Пришлось порыться в интернете и оказалось, что действительно было такое, ищется талисман, и работа идет уже усердно, но талисман не города как его обобщающий символ, а талисман туристического Киева. Мол, Киев туристический нужно выразить в одном лаконичном графическом выражении, чтобы гости со всех далеких даже стран потянулись в стольный град и оставили в нем свои денежки.

Тут есть о чем поговорить, например о горе путешественниках. Ну, зачем, скажите им ехать сюда из Европы и Японии, знакомиться с нашим криминалом, когда у них дома свой есть, и не такой дерзко вооруженный? Тысяча есть причин не ехать в Киев, но есть и сотня чтобы ехать. Пусть даже и криминал бушует. Кличко же за него ответственности никакой не несет, в конце концов.

Талисман этот, как мне кажется, должен вобрать в себя все, все, все, чем Киев может порадовать и что может предложить туристу. Центральным персонажем такого талисмана, конечно, должна быть девушка. Может и женщина. Ну, почему сразу в камуфляже? Наоборот, пусть будет без ничего вообще и такая, явно не впроголодь живущая последних 3-4 года. Пусть будет сошедшая с картины Рубенса, такая женщина в теле (или девушка), то есть — обнаженная, а нам от туристов скрывать нечего! Это ж красота. Да и туристу сразу будет понятно, что киевские девушки легко доступны, если о цене сразу договоришься. Но, полная обнаженка, это не совсем по-украински. Нужен ей цветастый, высокий венок на голову. За венком – коса. Пусть черная. Улыбка, разумеется. Руки протянуты вперед, а в них – каравай-намек, угощайтесь, мол, гости дорогие. Милости просим. В руке все-таки пусть пистолет держит, у нас же война, как нам не перестают повторять. Далее по ситуации. Чтобы гость-турист не забылся часом, пусть на правой руке повязка нацдружины болтается. Мол, всегда вам рады, но если что – и по морде получить можно. За ней, за девушкой, три флагштока пусть стоят, но не пустые. Национальный флаг, флаг ЕС, без него ж никак, ну и черно-красный, бандеровский, без которого сейчас ни одно торжество в Украине не обходится. Ну и группки людей за девушкой пусть будут, в виде черных теней, контуров. Они такой немой намек, что мы, мол, всегда тут, рядом, наблюдаем за тобой, хоть ты и турист.

Девушка может стоять на книге. Толстой. Не Толстой Лев Николаевич, что практически запрещен, а толстая книга, увесистая. На корешке три точки "…", а дальше …–украинский разговорник. Пусть сразу готовятся к тому, что в Киеве обслуживают население только на украинском. Хотят приехать, развлечься, пусть язык сначала выучат, это справедливо… по нынешним временам.

Много еще всяких современных символов Киева можно в этот талисман поместить, но зачем? Пусть какие-то моменты станут сюрпризом для дорогого гостя. Главное как символ сохранить центральную фигуру – девушку в теле. Не ставить же в центр талисмана широко улыбающееся лицо непосредственно Кличко. Или Порошенко. Или Гройсмана. Гройсмана точно нет, потому что не знаю как вы, а я давно заметил, что его лицо, в отличие от всех остальных лиц наших политиков, растет в ширину, а не по окружности. Присмотритесь.

Я понимаю, что описанный талисман права на успех не имеет и награду в 150 000 гривен за избранный талисман туристического Киева действительно получит житель Боярки или Конотопа. Ну и пусть. Дело ведь не в талисмане. Его наличие, его красота и яркость, к сожалению не только Киеву, а вообще никакому другому городу туристов не гарантирует. А жаль.

Вы крайний на расстрел?

По последнему яркому событию недели совсем коротко. Президент Порошенко, не отрываясь от вояжа по странам Персидского залива, скоропостижно подписал предложенный в начале недели законопроект о запрещении оружия в местах, где работает номенклатура, то есть госорганах, а именно Кабмине, парламенте, ну везде где госаппарат трудится себе во благо. Таким образом, ношение и применение оружия и других средств защиты и нападения во всех других местах президентом Украины Петром Порошенко становится как бы разрешенным, не правда ли? В школе, магазине, детском саду, филармонии, кинотеатре, троллейбусе… одним словом везде, кроме как на территории госорганов, оружие вполне легко применимо. Потому смотри по сторонам, дорогой читатель, не зевай, все в этой стране для тебя делается. Земля тебе пухом.

Сразу после подписания закона Порошенко в Верховной Раде прошло благоустройство. Поставили рамки как в аэропорту, рентгены всякие для более тщательного досмотра депутатов. Оно и правильно. Закон есть, но рамка надежнее закона, потому что в этой стране даже президент знает, что закон написанный депутатами самими депутатами исполняться не будет. Подпись гаранта под ним тоже никакого значения не имеет, просто так повелось, что законы они пишут для нас, а не для себя.

И по Савченко, финальное. Ее много что еще ждет впереди и, разумеется, вся страна будет следить за судьбой Героини. Но после просмотра материалов из Рады за четверг, а также архивных материалов по ее встрече в аэропорту, закралось у меня одно смутное подозрение. Совершенно не конкретно, но что-то было с ней не так. Только часа через три-четыре сам по себе родился ответ. Сказать? Короче, не может человек так физически меняться только потому, что лучше и калорийнее питается. Показалось мне, что Надя наша – беременна. И если этот факт со временем подтвердится, то он многое изменит, а значит, скучать нам не придется.