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    Бортник о договоре с РФ: никто ничего разрывать не собирается

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    По мнению политолога Руслана Бортника, украинская власть могла оказаться в ситуации, когда договор с РФ был бы продлен автоматически, что вызвало бы шквал критики.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Заявления о разрыве Большого договора о сотрудничестве между Украиной и РФ обусловлены желанием власти избежать пиар-кризиса, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

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    "Никто ничего разрывать не собирается. Дело обстоит в другом вопросе. Дело в том, что 1 апреля 2019 года заканчивается очередной десятилетний период работы этого договора. Если страны-участницы этого договора последние полгода не предупредили противоположную сторону о нежелании продлевать этот договор, то он автоматически продлевается на следующее десятилетие", — заявил Бортник в ходе пресс-конференции в РИА Новости Украина.  

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    Он отметил, что украинская власть могла оказаться в ситуации, когда договор с РФ был бы продлен автоматически, что привело бы к активизации "правых сил". 

    Напомним, в ходе форума по безопасности в Киеве президент Петр Порошенко сообщил, что в ближайшее время внесет в ВР проект закона о немедленном одностороннем прекращении положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией в той части, где его действие несовместимо с национальными интересами государства и реализацией права на самооборону.

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