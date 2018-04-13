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    Аналитика и комментарии

    Разрыв Договора о дружбе с РФ. Порошенко на шпагате

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    Относительное затишье в непростых украинско-российских отношениях явно не устраивает руководство страны, которое удерживает власть во многом благодаря мифу об "агрессорах из РФ".
    Флаг Украины и герб России
    Думская.net

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В середине недели президент Петр Порошенко, а вслед за ним целый ряд политических деятелей заявили о том, что пора пересмотреть, а то и отменить подписанный в 1997 году Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной. 

    Целиком никак

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Так, глава государства анонсировал внесение в ВР закона об одностороннем разрыве некоторых положений упомянутого Договора в части, где его действие несовместимо с национальными интересами, а также в части реализации украинского права на самооборону. По словам Порошенко, отменить договор целиком нельзя. 

    "Мы лишь приостанавливаем часть этих статей. Так как в нем для Украины есть важные положения, в которых стороны уважают территориальную целостность друг друга, стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ. В соответствии с нормами международного права, эти положения останутся в силе, несмотря на будущее аннулирование Радой отдельных положений договора", — заявил он.

    Парубий всегда готов

    С нескрываемым удовольствием подпел президенту спикер украинского парламента Андрей Парубий, который совсем недавно был инициатором введения визового режима между Украиной и РФ.

    "Инициатива отмены некоторых положений может иметь под собой почву и основания. Моя позиция давно известна и понятна, я за то, чтоб был введен визовый режим с РФ, я за то, чтобы максимально оборвать любые отношения со страной-агрессором",- отметил Парубий. 

    Чистый пиар

    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    УНИАН
    Разрыв договора о дружбе с РФ используют на выборах - Разумков

    Между тем, эксперты сходятся во мнении, что несмотря на показную серьезность намерений первых лиц государства, до конкретики, как обычно не дойдет. По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, главная цель власти — не отмена договора с РФ, а самопиар на ставшей благодатной почве вражды с "агрессором".

    "Это чистой воды спекуляция. Подобными заявлениями власть пытается пиариться на российской теме и избежать информационного кризиса. Ведь если Украина до 1 октября не откажется от Большого договора о дружбе и сотрудничестве, то он автоматически будет продлен на 10 лет. Киев не решается разорвать соглашение, поскольку сразу же будет обвинен в эскалации конфликта. Но осенью возмутиться могут "правые", которые скажут, что Петр Порошенко тайно дружит с Владимиром Путиным. Власти одновременно хотят и избежать этих обвинений, и не разорвать сам договор с Россией", — объясняет Бортник.

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    Так что, скорее всего, каких-то практических последствий этого заявления не будет.

    "Даже если Украина в одностороннем порядке попытается разорвать договор, это требует согласования обеих сторон. Российская Федерация вполне может не принять во внимание такое решение", — говорит политолог.

    Почти как в Берлине

    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выход из СНГ. Чтобы хлопнуть дверью, надо в нее войти - Дьяченко

    Примерно в таком же ключе, но с юридической точки зрения, рассуждает директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко. По ее словам, заявление Порошенко чем-то напоминает его последний визит в Берлин, который практически ничем не закончился.

    "Это один из тех шагов, когда нужно, чтобы было о чем писать, о чем заявлять, несмотря на фактическую ничтожность этого действия или заявления. То есть это фактически ни на что не повлияет и никаких последствий не будет. Потому что даже соглашение о дружбе и сотрудничестве с РФ сначала она должно быть согласовано той стороной, с которой мы его подписываем, а уже после того ратифицировано парламентом. Внесение изменений в одностороннем порядке не будет иметь никаких последствий", — поясняет юрист. 

    Прогноз неутешителен

    О том, что власть вряд ли задумывается о юридической стороне вопроса возможного разрыва договора о дружбе с РФ говорит эксперт-международник Павел Рудяков.

    Флаг Содружества Независимых Государств
    RIA News Ю. Иванов | Перейти в фотобанк
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    "В Украине за последнее время были приняты десятки законов, которые даже не имели положительной оценки научно-экспертного отдела ВР. Вот и здесь мы видим чистую политику, а международно-правовая сторона никого не волнует. Но предпринимая какие-то шаги, власть совершенно не просчитывает ответные меры, игнорируя возможные последствия. Порошенко хочет отменить некоторые пункты договора, а что если Россия отменит весь договор?", — удивляется эксперт.

    По его словам, после возможной отмены ряда положений соглашения с РФ в Украине может начаться новая вспышка антироссийских шагов. 

    "Сначала, это может быть запрет банков и российских культурных центров, а дальше неизвестно, куда занесет наших политиков полет их фантазии", - отмечает Рудяков. "Что до РФ, то я не думаю, что соседи будут реагировать и делать шаги встречного характера — Москва таким не занимается, предпочитая воздерживаться. Мало кто обратит внимание и в мировой дипломатической сфере. По сути, это внутриукраинское дело и последствия будут наблюдаться только внутри страны и последствия эти окажутся неутешительными".

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