Разрыв Договора о дружбе с РФ. Порошенко на шпагате

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В середине недели президент Петр Порошенко, а вслед за ним целый ряд политических деятелей заявили о том, что пора пересмотреть, а то и отменить подписанный в 1997 году Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной.

Целиком никак

Так, глава государства анонсировал внесение в ВР закона об одностороннем разрыве некоторых положений упомянутого Договора в части, где его действие несовместимо с национальными интересами, а также в части реализации украинского права на самооборону. По словам Порошенко, отменить договор целиком нельзя.

"Мы лишь приостанавливаем часть этих статей. Так как в нем для Украины есть важные положения, в которых стороны уважают территориальную целостность друг друга, стороны подтверждают нерушимость существующих между ними границ. В соответствии с нормами международного права, эти положения останутся в силе, несмотря на будущее аннулирование Радой отдельных положений договора", — заявил он.

Парубий всегда готов

С нескрываемым удовольствием подпел президенту спикер украинского парламента Андрей Парубий, который совсем недавно был инициатором введения визового режима между Украиной и РФ.

"Инициатива отмены некоторых положений может иметь под собой почву и основания. Моя позиция давно известна и понятна, я за то, чтоб был введен визовый режим с РФ, я за то, чтобы максимально оборвать любые отношения со страной-агрессором",- отметил Парубий.

Чистый пиар

Между тем, эксперты сходятся во мнении, что несмотря на показную серьезность намерений первых лиц государства, до конкретики, как обычно не дойдет. По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, главная цель власти — не отмена договора с РФ, а самопиар на ставшей благодатной почве вражды с "агрессором".

"Это чистой воды спекуляция. Подобными заявлениями власть пытается пиариться на российской теме и избежать информационного кризиса. Ведь если Украина до 1 октября не откажется от Большого договора о дружбе и сотрудничестве, то он автоматически будет продлен на 10 лет. Киев не решается разорвать соглашение, поскольку сразу же будет обвинен в эскалации конфликта. Но осенью возмутиться могут "правые", которые скажут, что Петр Порошенко тайно дружит с Владимиром Путиным. Власти одновременно хотят и избежать этих обвинений, и не разорвать сам договор с Россией", — объясняет Бортник.

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Так что, скорее всего, каких-то практических последствий этого заявления не будет.

"Даже если Украина в одностороннем порядке попытается разорвать договор, это требует согласования обеих сторон. Российская Федерация вполне может не принять во внимание такое решение", — говорит политолог.

Почти как в Берлине

Примерно в таком же ключе, но с юридической точки зрения, рассуждает директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко. По ее словам, заявление Порошенко чем-то напоминает его последний визит в Берлин, который практически ничем не закончился.

"Это один из тех шагов, когда нужно, чтобы было о чем писать, о чем заявлять, несмотря на фактическую ничтожность этого действия или заявления. То есть это фактически ни на что не повлияет и никаких последствий не будет. Потому что даже соглашение о дружбе и сотрудничестве с РФ сначала она должно быть согласовано той стороной, с которой мы его подписываем, а уже после того ратифицировано парламентом. Внесение изменений в одностороннем порядке не будет иметь никаких последствий", — поясняет юрист.

Прогноз неутешителен

О том, что власть вряд ли задумывается о юридической стороне вопроса возможного разрыва договора о дружбе с РФ говорит эксперт-международник Павел Рудяков.

"В Украине за последнее время были приняты десятки законов, которые даже не имели положительной оценки научно-экспертного отдела ВР. Вот и здесь мы видим чистую политику, а международно-правовая сторона никого не волнует. Но предпринимая какие-то шаги, власть совершенно не просчитывает ответные меры, игнорируя возможные последствия. Порошенко хочет отменить некоторые пункты договора, а что если Россия отменит весь договор?", — удивляется эксперт.

По его словам, после возможной отмены ряда положений соглашения с РФ в Украине может начаться новая вспышка антироссийских шагов.

"Сначала, это может быть запрет банков и российских культурных центров, а дальше неизвестно, куда занесет наших политиков полет их фантазии", - отмечает Рудяков. "Что до РФ, то я не думаю, что соседи будут реагировать и делать шаги встречного характера — Москва таким не занимается, предпочитая воздерживаться. Мало кто обратит внимание и в мировой дипломатической сфере. По сути, это внутриукраинское дело и последствия будут наблюдаться только внутри страны и последствия эти окажутся неутешительными".