Порошенко предложит Раде аннулировать ряд положений договора о дружбе с РФ

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что внесет в Верховную раду проект закона о немедленном одностороннем прекращении отдельных положений договора о дружбе с Россией.

"Внесу в Верховную раду проект закона об одностороннем прекращении действия отдельных положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ в части, в которой действие настоящего договора не совместимо с национальными интересами государства и реализацией нашего права на самооборону", — заявил Порошенко в ходе киевского форума по безопасности в четверг.

По его словам, останутся в силе положения договора о дружбе, в котором отмечается, что стороны "уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ".

Ранее замглавы МИД по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль заявила, что договор о дружбе России с Украиной необходимо разорвать, но с учетом внешнеполитической ситуации нужно заключить договор в другом формате. При этом первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявляла, что Киев не намерен денонсировать договор о дружбе с РФ, отметив, что Украина "наоборот, намерена требовать от России выполнять положения этого документа".

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Договор был подписан на десятилетний срок с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.