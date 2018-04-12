Землянский: никто не остановит Nord Stream 2 в угоду Порошенко

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Главное, зачем президент Украины Петр Порошенко приехал в Берлин, обсуждалось на переговорах с канцлером Ангелой Меркель и было широко анонсировано накануне украинской стороной. На переговорах в ведомстве федерального канцлера Порошенко убеждал Меркель в том, что "Северный поток-2" является не экономическим, как уверяют в России, проектом, а сугубо политическим.

Мотивы украинского президента очевидны. С введением в эксплуатацию "Северного потока-2", проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию, отпадет необходимость в украинском транзите российского газа в Европу, срок соглашения о котором истекает к концу 2019 года.

По итогам встречи с Порошенко канцлер ФРГ заявила, что проект "Северный поток-2" невозможен без определения будущей роли украинского транзита.

"И я вчера сказала об этом в телефонном разговоре с российским президентом, что невозможно, что из-за "Северного потока-2" Украина потеряет значение как страна-транзитер газа… Я ясно указала, что проект "Северный поток-2" без создания у нас ясности о будущей роли украинского транзита, с нашей точки зрения, невозможен", — сказала Меркель на совместной-пресс-конференции с Порошенко.

Порошенко выслушал ответ канцлера с явным удовольствием. Особенно его порадовали заключительные слова Меркель, когда она заявила, что "Северный поток-2" — это "не чисто экономический проект, что он требует учета и политических факторов".

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев также воодушевился замечанием Меркель. В компании "Нафтогаз Украины" рассчитывают, что новая позиция Германии по строительству "Северного потока-2" поможет министрам других стран ЕС принять решение по строительству газопровода.

"Очень важным изменением в риторике немецкого канцлера является публичное признание проекта "Северного потока-2" политическим". И наша борьба продолжается", — написал Коболев на своей странице в Facebook.

Что касается заявления Меркель о политической компоненте "Северного потока-2", которое так обрадовало "Нафтогаз", его, по мнению директора энергетический программ Центра мировой экономики и международной политики НАНУ Валентина Землянского, можно трактовать как угодно.

"В "Северном потоке-2" экономика проекта есть. И для "Газпрома", и для европейских компаний, то есть, для них есть свои выгоды, свои интересы. Но политика присутствует в любом энергетическом проекте, даже самом незаполитизированном, например, как Трансанатолийский газопровод, который будет проходить по территории Турции. Политика есть везде, поскольку такие проекты не реализуются без участия первых лиц государства, без их освящения. Поэтому вспомнили о политической компоненте. Но у Меркель не было прямого заявления, что "Северный поток-2" является политическим проектом", — пояснил РИА Новости Украина Валентин Землянский.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер отреагировал на заявления канцлера ФРГ, заявив, что "определенный транзит вполне может сохраниться, в объеме 10-15 миллиардов кубометров в год, но украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит".

Западная пресса считает, что по итогам переговоров Порошенко в Берлине, шансы сохранить украинский транзит, видимо, возросли.

"Шансы сохранить транзит по Украине и не пропадали. Разговоры о том, что транзита не будет вообще, будет транзит только по обходным газопроводам — это из серии абсурда. Было и так понятно, что транзит сохраняется. Вопрос в объемах. На переговорах предметного обсуждения роли и места украинской газотранспортной системы не было. Речь шла о том, что формально и с политической, и с коммерческой точки зрения, украинская ГТС будет рассматриваться как один из маршрутов поставок российского газа в направлении Евросоюза. Но вопрос, какой это будет объем, не обсуждался, судя по тем заявлениям, которые были сделаны Порошенко и Меркель на брифинге", — сказал Валентин Землянский.

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По мнению эксперта, слова федерального канцлера по поводу ясности о будущей роли украинского транзита адресуются Украине.

"Поскольку это тот вопрос, на который Украина не дает ответов ни с точки зрения тарифной политики, ни с точки зрения состояния газотранспортной системы (о чем говорили представители "Укртрансгаза", в том числе и на заседании СНБО). Нет определенности во взаимоотношениях с Российской Федерацией во всех сферах. В первую очередь речь идет о конфликте в Донбассе. То есть, Украина не дает сигнал Европе, что она готова к деэскалации конфликта на Востоке страны — вся риторика первых лиц государства воинственна, а не миротворческая. Все это упирается в Минские соглашения, в "Нормандский формат", дальше начинается уже забалтывание темы без совершения каких-то конкретных шагов. Однако это является одной из ключевых гарантий бесперебойного транзита российского газа по украинской территории — чем лучше отношения между Киевом и Москвой, тем выше стабильность транзита и выше качество гарантий для Европейского союза. То есть, европейцев интересует безопасность поставок, для них это является ключевым вопросом и тут политический фактор один из самых существенных", — считает Землянский.

По мнению эксперта энергетического рынка, прорыва на переговорах Порошенко с Меркель в отношении строительства "Северного потока-2" не произошло.

"Прорыв и не мог произойти. Есть конкретный проект, в котором принимают участие несколько стран Европейского союза. Этот проект реализуется, в него вкладываются деньги, причем сотни миллионов евро и со стороны европейских участников, и со стороны "Газпрома". Никто не будет отказываться от этого проекта, никто не будет его останавливать в угоду Порошенко, Украине, и даже Трампу. Проект будет реализован. Как он будет функционировать — это уже второй этап переговорного процесса, урегулирования согласно норм европейского законодательства. Тут уже будут работать юристы компании Nord Stream 2 AG, и это уже их задача — по какой схеме будут происходить поставки по "Северному потоку-2". Но то, что юридически стороны не имеют никаких существенных рычагов влияния для того, чтобы остановить проект, является фактом", — заключил Землянский.