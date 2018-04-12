Корнейчук: Порошенко продолжает реализовывать план Трампа-Путина

РИА Новости Украина

10 апреля президент Петр Порошенко провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Лидеры государств обсудили "Северный поток-2", вопрос миротворцев ООН на Донбассе и санкции против РФ. Кроме того, в мае лидеры Украины, Германии и Франции решили провести отдельные переговоры без участия российской стороны.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук на своей странице в Facebook прокомментировал итоги визита Порошенко в Берлин.

По мнению эксперта, Порошенко продолжает выполнять задачу Вашингтона и Москвы по лоббированию ввода миротворцев на Донбасс на основе "плана Расмуссена" (плана Трампа-Путина).

"Перед голосованием в Совбезе ООН за дополненную российскую резолюцию необходимо согласие "Нормандской четверки" в лице Германии и Франции как гарантов Минских соглашений. Собственно, именно о таком потенциальном согласии договорился Порошенко в виде встречи лидеров "Нормандской четверки" в мае. Где торжественно и парафируют "план Расмуссена", – прогнозирует Корнейчук.

Он также ответил на вопрос, почему встреча пройдет без президента РФ Владимира Путина.

"Тут все логично. "План Расмуссена", по договоренности между Трампом и Путиным, предусматривает внесения изменения первоначальный вариант российской резолюции в Совбезе ООН. А именно — разместить миротворцев не только на линии разграничения, но и на всей территории Донбасс. Понятно, что для Путина присутствовать на встрече "Нормандской четверки", где будут обговаривать миротворцев на всей территории Донбасса, — это репутационные потери", – считает политаналитик.

Это уже потом, когда в Совбезе ООН внесут правки в российскую резолюцию и проголосуют, Кремль будет пояснять, почему так произошло и что на самом деле миротворцы якобы будут просто охранять наблюдателей ОБСЕ на всем Донбассе, пишет эксперт.

"Но раньше времени подобными объяснениями перед российским обществом Путин заниматься не собирается. Хотя, повторюсь, миротворцы на всем Донбассе согласованы между Трампом и Путиным. Но с условием, что они будут вводится поэтапно и совпадать с выполнением Украиной политической части "Минска", – заявил политолог.

Таким образом, украинский вопрос "Большой сделки" пока продвигается по плану, хотя и смещается во времени по вводу миротворцев, делает вывод Корнейчук.

"Что говорит о том, что Россия собирается совместить местные выборы на Донбассе в парламентскими выборами в Украине в 2019-м…", – подытожил аналитик.