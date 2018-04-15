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    Точка зрения

    Дьяченко: люди продают свои голоса на выборах из-за нищеты

    (обновлено: )15520
    В ответ на предложение сажать в тюрьму за продажу голосов на выборах, политэксперт Елена Дьяченко предлагает власти сразу назвать бедность преступлением, вписать это в уголовный кодекс и сажать 95% граждан страны.
    Елена Дьяченко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Кабинет министров 11 апреля одобрил законопроект об ужесточении ответственности за нарушение избирательного законодательства на выборах президента, Верховной Рады, местных органов власти и во время голосования на всеукраинском референдуме. 

    В первую очередь огромные штрафы коснутся тех, кто проводит агитацию вне установленных законом сроков, а также с применением противозаконных средств. Их суммы увеличиваются в пределах от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов. 

    Штрафами грозят и самим избирателям. Так, умышленное разглашение результатов голосования путем их демонстрации в помещении для голосования – от 100 до 200 необлагаемых минимумов. Уничтожение избирателем своего бюллетеня, вынесение его за пределы помещения для голосования – от 100 до 200 необлагаемых минимумов. 

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    Для приобретения документом силы закона его еще должна принять Верховная Рада и подписать президент страны. 

    Политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко на своей странице в Facebook проанализировала предложение Кабмина.

    "Коалиционное правительство предлагает ужесточить наказание за подкуп на выборах – сажать бабушек не на 3 а на 6 лет. Якобы это приведет нас к честным выборам. Якобы это революционное изменение в законодательство, прямо даже дерзкая реформа", – сообщает эксперт. 

    Правда, продолжает она, министрам и премьерам без профильного или высшего образования неоткуда было узнать, что проблему подкупа так не решить, так как ее причина – не в буквах Кодексов, а в том, что избиратель в результате работы их правительства беден как церковная мышь, а значит — вынужден побираться. 

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    "Так давайте сразу бедность назовите преступлением, впишите в кодекс и сажайте 95% граждан страны за то, что они бедные сразу, не дожидась пока они возьмут гречку у кандидата или украдут буханку хлеба, чтоб покушать", – пишет Дьяченко.

    Эксперт признается, что вопросов к людям без образования и опыта госуправления у нее нет, кроме одного: "если мы с каждым годом тратим на них все больше и больше — то почему они на эти деньги нанимают шкиряков а не тех, кто имеет представление о том, чем они руководят?".

    Елена Дьяченко/Facebook

    Напомним, в Украине весной 2019 года должны пройти выборы президента, а осенью того же года – парламентские выборы.

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