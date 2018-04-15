Дьяченко: люди продают свои голоса на выборах из-за нищеты

РИА Новости Украина

Кабинет министров 11 апреля одобрил законопроект об ужесточении ответственности за нарушение избирательного законодательства на выборах президента, Верховной Рады, местных органов власти и во время голосования на всеукраинском референдуме.

В первую очередь огромные штрафы коснутся тех, кто проводит агитацию вне установленных законом сроков, а также с применением противозаконных средств. Их суммы увеличиваются в пределах от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов.

Штрафами грозят и самим избирателям. Так, умышленное разглашение результатов голосования путем их демонстрации в помещении для голосования – от 100 до 200 необлагаемых минимумов. Уничтожение избирателем своего бюллетеня, вынесение его за пределы помещения для голосования – от 100 до 200 необлагаемых минимумов.

Для приобретения документом силы закона его еще должна принять Верховная Рада и подписать президент страны.

Политический эксперт, директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко на своей странице в Facebook проанализировала предложение Кабмина.

"Коалиционное правительство предлагает ужесточить наказание за подкуп на выборах – сажать бабушек не на 3 а на 6 лет. Якобы это приведет нас к честным выборам. Якобы это революционное изменение в законодательство, прямо даже дерзкая реформа", – сообщает эксперт.

Правда, продолжает она, министрам и премьерам без профильного или высшего образования неоткуда было узнать, что проблему подкупа так не решить, так как ее причина – не в буквах Кодексов, а в том, что избиратель в результате работы их правительства беден как церковная мышь, а значит — вынужден побираться.

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"Так давайте сразу бедность назовите преступлением, впишите в кодекс и сажайте 95% граждан страны за то, что они бедные сразу, не дожидась пока они возьмут гречку у кандидата или украдут буханку хлеба, чтоб покушать", – пишет Дьяченко.

Эксперт признается, что вопросов к людям без образования и опыта госуправления у нее нет, кроме одного: "если мы с каждым годом тратим на них все больше и больше — то почему они на эти деньги нанимают шкиряков а не тех, кто имеет представление о том, чем они руководят?".

Елена Дьяченко/Facebook

Напомним, в Украине весной 2019 года должны пройти выборы президента, а осенью того же года – парламентские выборы.