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    Дьяченко: зачем Савченко в тюрьме предвыборные ролики

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    Арест Савченко: следствие, суд (251)

    (обновлено: )32650
    В закон о выборах президента возвращается норма о запрете выдвигаться с непогашенной судимостью, например, под предлогом не допустить к выборам Савченко с учетом тяжести преступления, считает политконсультант Елена Дьяченко.
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    В среду, 28 марта, в сети появился новый ролик Надежды Савченко. На видео политик не только переодевается, но и объявляет о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах.

    "Вместе мы сменим политическую систему. Надежда есть!" — говорится в ролике.

    По поводу того, зачем Савченко в тюрьме предвыборные ролики, рассуждает директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

    Она напоминает, что требование к кандидатам в президенты об отсутствии погашенной судимости за умышленные преступления были отменены революцией в марте 2014 года.

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    "Но последние 4 года намекают нам, что так же легко в закон о выборах президента возвращается норма о запрете выдвигаться с непогашенной судимостью. Например, под предлогом якобы пойти на встречу пожеланиям трудящихся и не допустить к выборам Надежду, ведь тяжкие преступления и все такое", — пишет Дьяченко у себя в Facebook.

    По ее словам, теперь осталось придумать, как устроить непогашенную судимость потенциальной победительнице президентских (и это не Надежда если что).

    "Над этим, вероятно, и бьется сейчас мысль сами знаете кого", — добавляет иронично Дьяченко.

    "Дело ЕЭСУ закрыто из-за отказа новой прокуратуры от выдвинутого старой прокуратурой обвинения. По газовым контрактам она попала под закон о реабилитации и выпущена постановлением парламента, дело закрыто Верховным судом. Но парламент и суд сегодня — такое дело", — резюмирует Дьяченко.

    Принтскрин страницы Елены Дьячнко в Facebook
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