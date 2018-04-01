Дьяченко: зачем Савченко в тюрьме предвыборные ролики

РИА Новости Украина Facebook Надежды Савченко Очередной видеошедевр от Савченко взбудоражил сеть

В среду, 28 марта, в сети появился новый ролик Надежды Савченко. На видео политик не только переодевается, но и объявляет о планах выставить свою кандидатуру на президентских выборах.

"Вместе мы сменим политическую систему. Надежда есть!" — говорится в ролике.

По поводу того, зачем Савченко в тюрьме предвыборные ролики, рассуждает директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

Она напоминает, что требование к кандидатам в президенты об отсутствии погашенной судимости за умышленные преступления были отменены революцией в марте 2014 года.

"Но последние 4 года намекают нам, что так же легко в закон о выборах президента возвращается норма о запрете выдвигаться с непогашенной судимостью. Например, под предлогом якобы пойти на встречу пожеланиям трудящихся и не допустить к выборам Надежду, ведь тяжкие преступления и все такое", — пишет Дьяченко у себя в Facebook.

По ее словам, теперь осталось придумать, как устроить непогашенную судимость потенциальной победительнице президентских (и это не Надежда если что).

"Над этим, вероятно, и бьется сейчас мысль сами знаете кого", — добавляет иронично Дьяченко.

"Дело ЕЭСУ закрыто из-за отказа новой прокуратуры от выдвинутого старой прокуратурой обвинения. По газовым контрактам она попала под закон о реабилитации и выпущена постановлением парламента, дело закрыто Верховным судом. Но парламент и суд сегодня — такое дело", — резюмирует Дьяченко.