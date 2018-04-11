Кабмин одобрил ужесточение наказания за подкуп избирателей

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Кабмин Украины на заседании в среду одобрил законопроект об ужесточении ответственности за нарушение избирательного законодательства на выборах президента, Верховной Рады, местных органов власти и во время голосования на всеукраинском референдуме, передает корреспондент РИА Новости.

Для приобретения документом силы закона его еще должна принять Верховная Рада и подписать президент страны. В Украине весной 2019 года пройдут выборы президента, а осенью того же года — парламентские выборы.

По словам замглавы МВД Украины Татьяны Ковальчук, законопроектом предлагается ужесточить уголовную ответственность с трех до шести лет лишения свободы за самые распространенные нарушения избирательного законодательства. "С целью увеличения эффективности расследования преступлений, связанных с предоставлением избирателям неправомерной выгоды, непрямого подкупа избирателей, фальсификации избирательной документации, предлагаем усилить ответственность путем увеличения санкции в виде лишения свободы до шести лет", — сказала она, презентуя законопроект.

Ковальчук добавила, что на сегодня максимальное наказание за эти правонарушения составляет три года лишения свободы.

Законопроект также предоставляет правоохранителям право проводить слежку за недобросовестными участниками выборов. По словам Ковальчук, подкуп избирателей является главной проблемой на выборах в Украине, однако сегодня правоохранители при расследовании таких фактов не имеют права следить за нарушителями. В то же время предлагается освободить от уголовной ответственности тех, кто сообщат о фактах подкупа или фальсификации избирательной документации, это должно помочь бороться с преступлениями данной категории превентивными методами.

Предлагается ужесточить ответственность с штрафа до двух лет лишения свободы за незаконное использование избирательных бюллетеней и нарушение тайны голосования.

Кроме того, документ вводит ответственность за подкуп кандидатов, чтобы бороться с "техническими кандидатами" или "кандидатами–двойниками". Также вводится уголовная ответственность за предвыборную агитацию, которая сопровождается предоставлением неправомерной выгоды – раздачей спиртного или продуктов питания.