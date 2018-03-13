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    Корнейчук: поздравляем вас, Украина стала страной третьего мира

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    (обновлено: )2316291
    Пока во всем мире решают глобальные задачи, стараются объединяться для увеличения заработков, в Украине продолжают обсуждать мифическое членство в НАТО и необходимость дальнейших закупок российского газа, сокрушается политэксперт Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    В сегодняшней Украине, к большому сожалению, вся политика страны и общественные дискуссии в ней находятся на хуторянском уровне. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

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    facebook.com/president.gov.ua
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    "В мире происходит множество глобальных трендов и развитие совместных международных проектов. Идет борьба за наиболее перспективные рынки Азии, Африки, Южной Америки. Все кругом стараются кооперироваться, чтобы заработать и не потерять влияние. То есть – решаются глобальные задачи", – пишет эксперт. 

    А в Украине – иной уровень дискуссий, продолжает он. 

    "Будет президентом Порошенко или Тимошенко?", "Покупать или не покупать российский газ?", "Стать мифическим членом ЕС/НАТО или нет?" – перечисляет Корнейчук.

    Аналитик приходит к невеселому для украинцев выводу: "Короче, стали мы страной "третьего мира".

    facebook Дмитрия Корнейчука
    Комментарий Дмитрия Корнейчука

    Одной из главных тем "мартовских праздников" в Украине явилось задержание руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана на одном из КПВВ на линии разграничения в Донбассе с большим арсеналом оружия. 

    Также широко обсуждали "тайную" встречу президента Порошенко с блогерами, из-за которой последние даже переругались между собой. 

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    Среди 18 присутствующих на встрече, которая состоялась 9 марта, были советник президента, помощник главы МОУ Юрий Бирюков, Мирослав Олешко, Александр Нойнец ("Петр и Мазепа"), Игорь Бигдан, Виктор Трегубов, Ярослав Матюшин, Богдан Карпенко, Алексей Петров, Елена Монова, Юрий Гудименко, Мартин Брест, Масон Лемберг, Серж Марко, Филипп Духлий, Дана Яровая, Роман Доник, Денис Пятигорец и Виктор Пузанов

    При этом противостояние между "Нафтогазом" и "Газпромом" продолжает усиливаться. "Нафтогаз" ликвидирует свое представительство в РФ, расположенное в Москве. На украинских же объектах компании повысили меры безопасности. 

    Вместе с тем "Нафтогаз Украины" в настоящее время имеет достаточно ресурсов для обеспечения закупок газа в Европе. У компании  есть открытая линия кредитования Международного банка реконструкции и развития, о чем  сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко.

    Ранее украинская компания получила информацию от российского "Газпрома" о намерении обратиться в Стокгольмский арбитраж относительно разрыва контрактов на поставки и транзит газа.

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