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    "Газпром" должен выполнять поставки газа в Украину – Могерини

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (829)

    (обновлено: )1296121
    По словам Федерики Могерини, Еврокомиссия прилагает максимум усилий для урегулирования ситуации с поставками российского газа в Украину и его дальнейшего транзита в Европу.
    Министерская конференция ОБСЕ в Белграде
    Associated Press Darko Vojinovic

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. "Газпром" должен полностью выполнять свои обязанности по поставкам газа на Украину, Еврокомиссиия предпринимает усилия по урегулированию этой ситуации, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

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    Могерини в понедельник проводит визит в Киев. Она намерена встретится с президентом Украины Петром Порошенко и уже провела переговоры с главой Кабмина Владимиром Гройсманом.

    "Мы обсудили, что "Газпром" остановил поставки газа в Украину, по которым была перечислена предоплата. По нашему мнению, "Газпром" должен полностью выполнять свои обязательства, и Еврокомиссия (ЕК) в частности в лице члена ЕК Шефчовича (вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович – ред.) прилагает максимум усилий для урегулирования этой ситуации", — сказала Могерини на брифинге по итогам встречи с премьером-министром Украины Владимиром Гройсманом.

    Ранее "Газпром" подал апелляцию на решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контракту на поставку газа.

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