Что сие значит? Украина - первая в истории "страна-аспирант" в НАТО

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В праздничные выходные по случаю 8 Марта украинские власти решили обрадовать украинцев очередной "перемогой".

В субботу, 10 марта, политики из окружения президента Петра Порошенко громко и сообщили об обретении Украиной статуса "страны-аспиранта" в НАТО.

Первые лица государства отметили это событие радостными постами в соцсети и пообещали "работать дальше".

Сперва отписались о "перемоге" спикер Рады Андрей Парубий и его зам Ирина Геращенко.

"Украине предоставлен статус страны-аспиранта на вступление в НАТО! Искренне рад и горд тем, что инициированное мной решение Рады от 8 июня 2017 относительно членства Украины в НАТО как стратегической цели Украины, стало для этого ключевым импульсом. Мы шаг за шагом, необратимо идем к нашей цели. Украина будет в НАТО!", — написал Парубий у себя в Facebook.

А вице-спикер ВР Ирина Геращенко поздравила этой "фантастической новостью" женскую часть населения страны.

"И пока некоторые кричит о "зрадазрадная" и "всепропало", президент, его команда и натовские ястребки работают. Девушки, поздравляю вас с фантастической новостью: НАТО признало Украину страной-аспирантом", – отметила Геращенко.

В свою очередь президент Петр Порошенко назвал решение НАТО "повысить уровень амбиций Украины" долгожданным и логическим. По его словам, оно стало признанием реального состояния украинско-натовских отношений.

В то же время вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе пояснила: предоставление Украине этого статуса не означает какого-либо места в Альянсе, а говорит лишь о том, что НАТО признает стремление страны войти в состав военного блока.

"Это означает, что в Альянсе осознали, что Украина изменила свое внутреннее законодательство и определила для себя четкую цель членства в НАТО", — заявила Климпуш-Цинцадзе.

Страна-аспирант без статуса

Однако на деле получилась игра слов. Как оказалось, в заявлении Альянса нет ни слова о том, что Украина стала "страной-аспирантом", а лишь упоминание о странах-партнерах, "которые задекларировали желание (aspiration — англ.) к членству в НАТО".

Слово "стремление" на английском звучит как aspiration. Отсюда, видимо, и родился в Украине термин "аспирант": страна, которая стремится вступить в Североатлантический альянс.

"Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя обязательства членства и вносить вклад в безопасность евроатлантического региона. С 1949 года количество членов НАТО увеличилось с 12 до 29 стран за семь раундов расширения. В данный момент четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях (aspirations) вступить в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская Республика Македония и Украина", — говорится в сообщении на сайте НАТО.

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Таким образом, в тексте заявления только фиксируется факт стремления Украины и еще трех государств – но не говорится прямо о присвоении какого-либо официального статуса. В сухом остатке – НАТО лишь повторило тезис, что Украина в лице своего руководства хочет вступить в Альянс.

Позже глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко уточнил, что в официальных документах НАТО статус страны-аспиранта не закреплен, однако включение Украины в число стран, которые задекларировали свое стремление к членству, означает, что в будущем она может войти в состав Альянса.

"Формально такой статус нигде в официальных документах Альянса не закреплен. Но что произошло — Украина была признана одной из тех стран, которая хочет присоединиться к НАТО. Всего есть четыре страны, которые на сегодня Альянс признает как своих будущих членов. Можно использовать слово "кандидатство", но такой формальной фразы в документах НАТО не существует", — пояснил дипломат.

Однако вовсе недооценивать релиз НАТО представители Украины в Альянсе тоже не советуют. По их мнению, документ свидетельствует об официальном признании евроатлантических стремлений страны.

Что дает статус "аспиранта"?

Статус страны-аспиранта означает, что государство "официально задекларировало свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ".

Отмечается, что из плюсов аспирантства — возможность приобщиться к Плану действий относительно членства в организации. Хотя и без этого статуса о таком намерении заявлял Петр Порошенко.

"Наша следующая амбиция – План действий относительно членства для Украины. Именно этому было посвящено мое письмо Йенсу Столтенбергу в феврале 2018 года, где мною было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса", — подчеркивал президент.

Мнения

По мнению политологов, новость о том, что Украина стала "страной-аспирантом" — не более чем дутая сенсация, которая по сути ничего на значит.

Речь лишь о декларативной позиции: то есть в НАТО просто констатировали те намерения, которые ранее неоднократно были озвучены украинской властью.

Политический эксперт Михаил Павлив отмечает, что ни в уставе, ни в любом другом документе НАТО нет понятия "страна-аспирант".

"Соответственно никто Украине его не предоставлял.Но, то факт что этот фейк появился в один день с новостью о том, что Порошенко будет снова баллотироваться — более чем симптоматичный", — пишет эксперт у себя в Facebook.

В свою очередь руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко сыронизировал по поводу "аспирантства" Украины и протестов 2013 года после того как правительство Николая Азарова приостановило процесс евроинтеграции Украины.

"Получается, Майдан был бунтом аспирантов против проффесора?" - прокомментировал Бондаренко на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, что статус "аспиранта" (от английского слова "aspiration" – устремление) Украине дали еще в апреле 2005 года, а в 2008 году его снова подтвердили. Потом упоминание об этом почему-то исчезло с официального сайта НАТО.

Поэтому, добавил эксперт, это чисто технический момент. "Видимо, Климпуш-Цинцадзе во время поездки в штаб-квартиру НАТО попросила вернуть заявление об "аспирации"", — цитирует Бондаренко "Страна".

По материалам из открытых источников интернет