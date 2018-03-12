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    Аналитика и комментарии

    Что сие значит? Украина - первая в истории "страна-аспирант" в НАТО

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (329)

    (обновлено: )75281
    Украина вляпалась в очередной дипломатический конфуз. Пока власти рапортовали об очередной "перемоге" — признании за Украиной статуса "страны-аспиранта" в НАТО, выяснилось, что в Альянсе такого статуса не существует.
    Флаги НАТО и Украины
    facebook.com/president.gov.ua

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В праздничные выходные по случаю 8 Марта украинские власти решили обрадовать украинцев очередной "перемогой".

    В субботу, 10 марта, политики из окружения президента Петра Порошенко громко и сообщили об обретении Украиной статуса "страны-аспиранта" в НАТО.

    Первые лица государства отметили это событие радостными постами в соцсети и пообещали "работать дальше". 

    Сперва отписались о "перемоге" спикер Рады Андрей Парубий и его зам Ирина Геращенко.

    Флаг Украины и НАТО
    twitter.com/NATO
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    "Украине предоставлен статус страны-аспиранта на вступление в НАТО! Искренне рад и горд тем, что инициированное мной решение Рады от 8 июня 2017 относительно членства Украины в НАТО как стратегической цели Украины, стало для этого ключевым импульсом. Мы шаг за шагом, необратимо идем к нашей цели. Украина будет в НАТО!", — написал Парубий у себя в Facebook. 

    А вице-спикер ВР Ирина Геращенко поздравила этой "фантастической новостью" женскую часть населения страны. 

    "И пока некоторые кричит о "зрадазрадная" и "всепропало", президент, его команда и натовские ястребки работают. Девушки, поздравляю вас с фантастической новостью: НАТО признало Украину страной-аспирантом", –  отметила Геращенко. 

    В свою очередь президент Петр Порошенко назвал решение НАТО "повысить уровень амбиций Украины" долгожданным и логическим. По его словам, оно стало признанием реального состояния украинско-натовских отношений.

    В то же время вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе пояснила: предоставление Украине этого статуса не означает какого-либо места в Альянсе, а говорит лишь о том, что НАТО признает стремление страны войти в состав военного блока.

    "Это означает, что в Альянсе осознали, что Украина изменила свое внутреннее законодательство и определила для себя четкую цель членства в НАТО", — заявила Климпуш-Цинцадзе.

    nato.int
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    Однако на деле получилась игра слов. Как оказалось, в заявлении Альянса нет ни слова о том, что Украина стала "страной-аспирантом", а лишь упоминание о странах-партнерах, "которые задекларировали желание (aspiration — англ.) к членству в НАТО". 

    Слово "стремление" на английском звучит как aspiration. Отсюда, видимо, и родился в Украине термин "аспирант": страна, которая стремится вступить в Североатлантический альянс.

    "Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя обязательства членства и вносить вклад в безопасность  евроатлантического региона. С 1949 года количество членов НАТО увеличилось с 12 до 29 стран за семь раундов расширения. В данный момент четыре страны-партнера заявили о своих стремлениях (aspirations) вступить в НАТО: Босния и Герцеговина, Грузия, бывшая югославская Республика Македония и Украина", — говорится в сообщении на сайте НАТО. 

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    Таким образом, в тексте заявления только фиксируется факт стремления Украины и еще трех государств – но не говорится прямо о присвоении какого-либо официального статуса. В сухом остатке – НАТО лишь повторило тезис, что Украина в лице своего руководства хочет вступить в Альянс.

    Национальный флаг Украины и флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
    РИА Новости Михаил Маркив | Перейти в фотобанк
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    Позже глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко уточнил, что в официальных документах НАТО статус страны-аспиранта не закреплен, однако включение Украины в число стран, которые задекларировали свое стремление к членству, означает, что в будущем она может войти в состав Альянса. 

    "Формально такой статус нигде в официальных документах Альянса не закреплен. Но что произошло — Украина была признана одной из тех стран, которая хочет присоединиться к НАТО. Всего есть четыре страны, которые на сегодня Альянс признает как своих будущих членов. Можно использовать слово "кандидатство", но такой формальной фразы в документах НАТО не существует", — пояснил дипломат.

    Однако вовсе недооценивать релиз НАТО представители Украины в Альянсе тоже не советуют. По их мнению, документ свидетельствует об официальном признании евроатлантических стремлений страны. 

    Что дает статус "аспиранта"?

    Статус страны-аспиранта означает, что государство "официально задекларировало свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ".

    Поджог часовни УПЦ в Киеве
    Киевская митрополия УПЦ
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    Отмечается, что из плюсов аспирантства — возможность приобщиться к Плану действий относительно членства в организации. Хотя и без этого статуса о таком намерении заявлял Петр Порошенко

    "Наша следующая амбиция – План действий относительно членства для Украины. Именно этому было посвящено мое письмо Йенсу Столтенбергу в феврале 2018 года, где мною было официально зафиксировано стремление Украины стать членом Альянса", — подчеркивал президент. 

    Мнения

    По мнению политологов, новость о том, что Украина стала "страной-аспирантом" — не более чем дутая сенсация, которая по сути ничего на значит. 

    Речь лишь о декларативной позиции: то есть в НАТО просто констатировали те намерения, которые ранее неоднократно были озвучены украинской властью. 

    Политический эксперт Михаил Павлив отмечает, что ни в уставе, ни в любом другом документе НАТО нет понятия "страна-аспирант".

    Сергей Джердж
    wikipedia
    Джердж: от программы сотрудничества Украина-НАТО есть позитив

    "Соответственно никто Украине его не предоставлял.Но, то факт что этот фейк появился в один день с новостью о том, что Порошенко будет снова баллотироваться — более чем симптоматичный", — пишет эксперт у себя в Facebook.  

    В свою очередь руководитель Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко сыронизировал по поводу "аспирантства" Украины и протестов 2013 года после того как правительство Николая Азарова приостановило процесс евроинтеграции Украины.

    "Получается, Майдан был бунтом аспирантов против проффесора?" - прокомментировал Бондаренко на своей странице в Facebook.

    Он также напомнил, что статус "аспиранта" (от английского слова "aspiration" – устремление) Украине дали еще в апреле 2005 года, а в 2008 году его снова подтвердили. Потом упоминание об этом почему-то исчезло с официального сайта НАТО. 

    Поэтому, добавил эксперт, это чисто технический момент. "Видимо, Климпуш-Цинцадзе во время поездки в штаб-квартиру НАТО попросила вернуть заявление об "аспирации"", — цитирует Бондаренко "Страна". 

    По материалам из открытых источников интернет 

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