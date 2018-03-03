Потребление газа в Украине контролируют политики - Рябцев

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев предложил предприятиям ограничить потребление топлива. Основная причина — дефицит газа, который возник из-за морозов и отказа "Газпрома" поставлять нам голубое топливо. Как сказал глава "Нафтогаза", сейчас у нас рекордное потребление газа на уровне 200 миллионов кубометров. После потепления объемы потребления уменьшатся, но дефицит все равно будет на уровне 10 миллионов кубометров в сутки.

К чему это приведет, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

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Можем ли мы сейчас закупать газ на европейском направлении, учитывая, что в европейских странах тоже похолодание и цены на хабах возросли? РИА Новости Украина Евгений Котенко Газ раздора. Украинцы могут замерзнуть из-за спора "Нафтогаза" и "Газпрома"

— Во-первых, там на свободном рынке вообще нет газа для продажи. К тому же, даже на тех хабах это же не продажа с сегодня на сегодня. Поэтому здесь, честно говоря, в свете предыдущих заявлений руководства "Нафтогаза", что у нас достаточно газа для любых морозов и у нас никаких проблем не возникнет, вот это заявление, которое вчера прозвучало, лично для меня было полной неожиданностью. Поскольку все-таки введение чрезвычайных мер в энергетике, которые предусмотрены соответствующим решением Кабмина, сегодня выглядит достаточно странно. Ведь отбора из газовых хранилищ, безусловно, должно быть достаточно для того, чтобы обеспечивать все объекты инфраструктуры газом. Но почему вдруг снижение температуры привело таким паническим заявлениям "Нафтогаза"? Может быть, там в хранилищах не так много газа, как нам говорят? Или невозможно просто отбирать достаточное количество для того, чтобы обеспечивать все объекты? У нас же промышленность работает не на полную мощность. Если, допустим, сравнивать нынешнюю загрузку промышленных предприятий с серединой 2000-х годов, то у нас в лучшем случае наберется процентов 50. У нас остановлены практически все предприятия, которые используют газ в качестве сырья. И, тем не менее, мы слышим такие странные заявления, что может быть, придется отключать какие-то не приоритетные предприятия. Не хотелось бы попасть в число этих не приоритетных.

Может ли быть такое, что эти заявления "Нафтогаза" на самом деле попытка несколько понагнетать ситуацию, чтобы в политическом плане в очередной раз продемонстрировать неблагонадежность "Газпрома" и в этом плане противодействовать строительству Северного Потока-2?

— За счет кого? За счет украинских потребителей?

У нас же заявили, в том числе и об угрозе для транзита, поскольку "Газпром" якобы снизил давление в трубах.

— Не следует увязывать два вопроса — выполнение обязательств "Нафтогаза" перед украинскими потребителями, и выполнение обязательств "Газпрома" перед европейскими поставщиками. Здесь как-то странно выглядит, что все вопросы решаются за счет потребителя. Вот не получается выделить достаточно средств на модернизацию ГТС? Следовательно, надо повысить тарифы для всех граждан Украины. Не получается решить вовремя вопрос с "Газпромом"? Следовательно, нужно ограничить поставки газа потребителям Украины. Может быть, нужно как-то более взвешенно подходить к решению этих вопросов и не заниматься политикой там, где нужна исключительно экономика?

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Может ли это заявление быть своеобразным обоснованием, почему тарифы не будут понижаться для населения?

— Я не думаю, что это настолько глубокие стратегические задумки. Это был ляп, скажем так, потому что "Нафтогаз" не имеет никакого влияния на тарифы. Они определяются не "Нафтогазом", безусловно. И к тому же, выплата компенсации за недостаточные объемы прокачки никаким образом не может повлиять на стоимость закупаемого топлива. Просто бюджет у "Нафтогаза" увеличится, и все — эти самые 2,5 млрд долларов, которые еще нужно вытрусить из "Газпрома". Потому что там же юристы тоже большие доки в этих вопросах. И они сейчас пытаются найти все щели, которые только возможно, в решении Стокгольмского арбитража, которое обязывает "Газпром" выполнять несвойственные ему функции, а именно — платить за что-то, в том числе и по своим долгам.

Есть опасения, что Украина будет выкачивать газ из транзита?

— Я не думаю, что такой сценарий возможен, поскольку подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Украина в частности, помимо всего прочего, гарантировала бесперебойность всех транзитных работ и всех транзитных маршрутов, в том числе и газового. Если мы будем что-то отбирать, то мы нарушим свои же международные обязательства. Кстати, это же не только соглашение об ассоциации, в договоре об энергетическом сообществе европейском тоже содержится этот пункт. И именно этого всегда требуют от нас наши европейские партнеры, и, кстати, этим они недовольны. Ведь поддержка "Северного Потока-2" — это, в том числе и реакция Европы на те проблемы, которые периодически возникают между Россией и Украиной в отношении транзита. Европейцам, в частности, немцам и австрийцам, честно говоря, не очень улыбается время от времени собираться в Киев летать или в Москву для того, чтобы опять разруливать те проблемы, которые время от времени возникают. А что касается отказа "Газпрома" продавать Украине газ, то в принципе это известно. Когда холода, когда возникает большая много заявок от потребителей европейских, то "Газпром" не в состоянии удовлетворить все заявки. Мы помним и венгерские проблемы, и турецкие проблемы, которые возникали несколько лет назад. Поэтому здесь нет ничего удивительного, что Украина в списке "Газпрома" находится на последнем месте по удовлетворению заявок. Так что здесь не злонамерение, здесь просто невозможность "Газпрома" выполнить все свои контрактные обязательства.

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Стоит ли украинским бытовым потребителям чего-то опасаться? Петр Порошенко/Facebook Заявление Порошенко об экономии газа и давлении России

— Не факт, что этот дефицит возникнет. Потому что соответствующего решения о каких-либо ограничениях не принято. В наихудшем случае, который можно предположить, это не приоритетные потребители, скажем, это даже не предприятия, обеспечивающие, например, жизнедеятельность в городах. Там очень ограниченное количество объектов, которые входят в эту категорию, я не думаю, что до потребителей это доберется. Тем более, что, несмотря на все подозрения или какие-то вопросы, которые возникают к "Нафтогазу", все же газа в хранилищах достаточно. Кроме того, и Украина добывает свой газ. И заполнена ГТС. Думаю, что все же во всех этих заявлениях больше политики и желания покрасоваться, показать собственную значимость, чем чего-то такого серьезного, реального. Хотя опять же, подчеркиваю, что Украина сокращает это потребление газа не за счет того, что мы стали экономнее, а в первую очередь за счет того, что у нас останавливаются промышленные предприятия, использующие этот ресурс в качестве сырья.

Ранее директор центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что ограничение потребление газа не коснется бытовых потребителей.

В свою очередь эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский по этому поводу отметил, что из-за некомпетентности Коболева страдают потребители.