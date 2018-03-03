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    "Укртрансгаз": Украина в субботу получит из ЕС 26,4 млн кубометров газа

    (обновлено: )5701
    Глава пресс-службы ОАО "Укртрансгаз" Игорь Кравчишин сообщил, что из Европейского Союза пошел газ объемом 26400000 суточных.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Европейский Союз в субботу, 3 марта, поставит Украину 26400000 кубометров газа.

    Об этом Укринформу сообщил глава пресс-службы ОАО "Укртрансгаз" Игорь Кравчишин.

    "С ЕС сегодня пошел газ объемом 26400000 суточных", — отметил он.

    Оперативные данные по направлениям будут доступны позже.

    "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

    По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов в Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.

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