Потому что холодно. Украина в разы нарастила импорт газа из ЕC

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Украина в субботу более чем в четыре раза нарастила импорт газа из Европы, сообщил президент Петр Порошенко в ходе визита в главное диспетчерское управление Укртрансгаза.

"Сейчас на 10.00 мы резко увеличили поступление из Евросоюза. Было 4 млн куб. м, сейчас – 29 млн куб. м. Это и есть те 25 млн куб. м газа в сутки, которых нам не доставало", – сказал он.

По его словам, убытки Украины из-за отказа "Газпрома" выполнять условия решения Стокгольмского арбитража по поставке стране природного газа должны быть возмещены российской компанией.

"Даны соответствующие инструкции, юристы НАК "Нафтогаз Украины" готовят соответствующие представления. Все эти убытки будут компенсированы Газпромом, – отметил Порошенко.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов в Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.