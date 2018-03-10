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    Ярослав Павловский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 51
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    Ярослав Павловский
    Олимпиада: имидж государства и политические игры
    16:36 16.02.2018
    476Олимпиада в Пхенчхане: закрытие и результаты
    В вопросе пиара Украины на Мининформполитики нельзя возлагать больших надежд, так как ведомству всего два года и оно не имеет ни четко определенного функционала, ни достаточного финансирования, отметил эксперт.
    Ярослав Павловский
    Павловский об инициативе наказаний артистов, выступающих в РФ
    14:14 15.01.2018
    783Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Предложение запретить транслировать выступления артистов, гастролирующих в России, может быть стратегией некоторых политсил, которые уже готовятся к парламентским выборам, считает эксперт.
    Павел Станчак
    Эксперт о назначении поляка главой "Укртрансгаза": просто "добазарились"
    04:58 26.12.2017
    508
    Директор Института информационного общества Ярослав Павловский в эфире "ГС" отметил, что важный пост стал предметом компромисса между различными олигархическими финансово-промышленными группами.
    Ярослав Павловский
    Обмен пленными: верить в успех не приходится – Павловский
    00:58 26.12.2017
    276Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    В переговорах по обмену заложниками были "скользкие" моменты, которые, очевидно, удалось урегулировать. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Института информационного общества Ярослав Павловский.
    Суд по делу сына Авакова
    Дело о рюкзаках дискредитирует идеалы Майдана – Павловский
    01:55 03.11.2017
    185Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова
    В эфире радиостанции Голос Столицы директор Института информационного общества Ярослав Павловский заявил, что по делу рюкзаков пока нет войны компроматов, но оно ведет к полной дискредитации властной модели.
    Ярослав Павловский
    Рада начнет работу с разогрева радикальных настроений — эксперт
    19:57 01.09.2017
    728
    Возможное начало протестных акций подогревает нестабильная обстановка в стране и митинги могут начаться не за политические силы, а против, считает эксперт Ярослав Павловский.
    Обыск в холдинге Вестей завершен
    Обыски в СМИ для кого-то плохо закончатся — эксперт
    18:51 09.08.2017
    624Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране"
    Лучше отойти от грязного информационного потока, связанного с расследованием дела, и высказываться после решения суда, считает эксперт Ярослав Павловский.
    Директор института информационного общества Ярослав Павловский. Архивное фото
    Протесты и провокации возможны только на майские праздники – Павловский
    15:29 17.04.2017
    482
    Директор института информационного общества Ярослав Павловский заявил в эфире Голоса Столицы, что степень протестных настроений по-прежнему высока, и власти должны быть готовы к разным их проявлениям.
    Директор института информационного общества Ярослав Павловский. Архивное фото
    Павловский: к маю Украину ждут акции протеста провокационного характера
    00:27 16.04.2017
    535
    К майским праздникам стоит ожидать провокаций, поскольку о намерении провести свои акции заявили организации левого толка. Об этом в эфире ГС заявил аналитик Ярослав Павловский.
    Ярослав Павловский
    Павловский: протестные настроения растут, но много людей на Майдан не выйдет
    08:02 17.02.2017
    827Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев
    Директор Института информационного общества Ярослав Павловский отметил, что социологи прослеживают радикализацию протестных настроений, однако нет предпосылок, чтобы люди выходили на улицу отстаивать какие-то принципиальные моменты.
    Директор института информационного общества Ярослав Павловский. Архивное фото
    Выступления Януковича направлены на российских избирателей - Павловский
    05:27 26.11.2016
    688Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В эфире радиостанции Голос Столицы директор института информационного общества Ярослав Павловский заявил, что Янукович больше не является фактором украинской политики.
    Директор института информационного общества Ярослав Павловский. Архивное фото
    Для Европы Янукович является политическим трупом - Павловский
    22:24 25.11.2016
    229Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    В эфире радиостанции Голос Столицы директор института информационного общества Ярослав Павловский заявил, что для европейской элиты тема Януковича закрыта.
    Ярослав Павловский
    "Диверсанты" в Крыму: власть должна реагировать троллингом - Павловский
    00:59 11.11.2016
    559"Крымские диверсанты" и задержание военных РФ
    В эфире радиостанции Голос Столицы директор института информационного общества Ярослав Павловский заявил, что история с украинскими диверсантами в Крыму явный фейк.
    Ярослав Павловский
    Безвиз с ЕС: к Украине выдвинут дополнительные требования - Павловский
    00:59 13.10.2016
    2190Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Директор Института информационного общества Ярослав Павловский сказал в эфире "ГС", что Европейский Союз может выдвинуть Украине дополнительные условия для получения безвизового режима.
    Последствия пожара в офисе телеканала Интер в Киеве
    "Не все так однозначно". Кому выгоден поджог здания "Интера"?
    09:28 06.09.2016
    633Нападение и поджог на канале "Интер"
    Директор Института информационного общества Ярослав Павловский и юрист Юрий Крайняк прокомментировали поджог здания телеканала "Интер" и озвучили свои версии причины произошедшего.
    Митинг под ГПУ
    Прокурорскую систему не реформируют, а перенастраивают - Павловский
    12:15 19.08.2016
    158Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    Директор Института информационного общества Ярослав Павловский отметил, что генпрокурор продемонстрировал якобы активность, инициировав кучу дел и косметические кадровые изменения, но наиболее одиозные кадры остались в системе.
    Игорь Коломойский. Архивное фото
    Главные за вчера: снова военное положение и снова Коломойский
    07:11 19.08.2016
    16840
    Ключевые события дня, заявления первых лиц страны и их последствия в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал директор Института информационного общества Ярослав Павловский.
    Учения полицейского спецназа Донбасса
    Минские договоренности свою роль сыграли, нужен новый формат - эксперт
    03:58 19.08.2016
    246АТО: в предчувствии военного положения.
    По мнению директора Института информационного общества Ярослава Павловского, Минские договоренности уже сыграли свою роль сдерживающего фактора, а "нормандский формат" не может заменить минский.
    Вывеска НАБУ
    Павловский: конфликт между НАБУ и ГПУ только начинается
    01:59 19.08.2016
    153Резонансные дела. Аваков, Кернес, Скорик
    По мнению директора Института информационного общества Ярослава Павловского, с учетом специфики прокурорской системы Украины, конфликт между НАБУ и ГПУ был неизбежен.
    Горящие шины у дома вице-премьер-министра Павла Розенко
    Эксперт: Горящие шины у дома вице-премьера – показатель борьбы в Кабмине
    13:45 09.08.2016
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    Директор Института информационного общества Ярослав Павловский заявил, что акция с горящими шинами у дома матери Павла Розенко – открытое и циничное проявление внутриполитической борьбы.
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    19:15 09.03.2018
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    Ярослав Павловский
    Олимпиада: имидж государства и политические игры
    16:36 16.02.2018
    476
    В вопросе пиара Украины на Мининформполитики нельзя возлагать больших надежд, так как ведомству всего два года и оно не имеет ни четко определенного функционала, ни достаточного финансирования, отметил эксперт.
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