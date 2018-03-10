В вопросе пиара Украины на Мининформполитики нельзя возлагать больших надежд, так как ведомству всего два года и оно не имеет ни четко определенного функционала, ни достаточного финансирования, отметил эксперт.
В эфире радиостанции Голос Столицы директор Института информационного общества Ярослав Павловский заявил, что по делу рюкзаков пока нет войны компроматов, но оно ведет к полной дискредитации властной модели.
Директор Института информационного общества Ярослав Павловский отметил, что социологи прослеживают радикализацию протестных настроений, однако нет предпосылок, чтобы люди выходили на улицу отстаивать какие-то принципиальные моменты.
Директор Института информационного общества Ярослав Павловский отметил, что генпрокурор продемонстрировал якобы активность, инициировав кучу дел и косметические кадровые изменения, но наиболее одиозные кадры остались в системе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В вопросе пиара Украины на Мининформполитики нельзя возлагать больших надежд, так как ведомству всего два года и оно не имеет ни четко определенного функционала, ни достаточного финансирования, отметил эксперт.