наверх
16.02.201818:16
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    Интервью

    Олимпиада: имидж государства и политические игры

    Тема:

    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (55)

    (обновлено: )151
    В вопросе пиара Украины на Мининформполитики нельзя возлагать больших надежд, так как ведомству всего два года и оно не имеет ни четко определенного функционала, ни достаточного финансирования, отметил эксперт.
    Ярослав Павловский
    Скриншот Голос Столицы

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Олимпиада в Пхенчхане. Выступление украинских биатлонистов
    facebook.com/olympicua
    Олимпиада в Пхенчхане. Как выступали украинские биатлонисты

    Очередной упущенный шанс. Так спортивный обозреватель Леонид Веселков выразился, по поводу того, как нашу страну и ее культуру продвигают  на олимпиаде в Южной Корее. А вот Россия, по его словам, в Пхенчхане пиарится полным ходом. Журналист рассказал, что в отеле и в других местах очень много буклетов от этой страны. В них полезная информация, расписание соревнований, а также приглашение посетить русский дом. Там прямые трансляции соревнований, турниры, спортивные конкурсы с призами, традиционные блюда, студия аквагрима, а также тематические вечеринки — например, 18 февраля будут праздновать "русскую масленицу". Веселков говорит, что местные охотно идут на подобные мероприятия. Журналист задается риторическим вопросом "где министр информационной политики Украины Юрий Стець и его министерство, которое должно использовать такие соревнования для продвижения Украины?".

    Почему Украина не может себя пропиарить на Олимпиаде, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Института информационного общества Ярослав Павловский.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Чи може Україна використовувати подібні майданчики для популяризації України як такої?

    На Олимпиаде прошли соревнования среди роботов. Видео
    Facebook Укринформа
    Впервые в истории на Олимпиаде соревновались роботы

    — Це риторичне запитання. Звісно, що може і має це робити. І, наскільки мені відомо, в силу своїх можливостей, в тому числі фінансових і ресурсних, Україна це і робить. Але, на жаль, звісно, що не дуже достатньо. І я так розумію, ваше наступне запитання: чому так відбувається? Тут є така світоглядна проблема. Річ в тому, що завжди участь України, взагалі пострадянських країн в спортивних змаганнях, в Олімпіаді — це друга світова війна або третя світова війна, це боротьба за медалі. І відповідно, всі зусилля держави були спрямовані на те, щоб правдами і неправдами, за допомогою різного роду штучних препаратів або заробити ці медалі, або якось пояснити, чому вони не були зароблені. І оцей острах, ця критичність боротьби призвела до того, що інформаційна складова тут є вторинною. Якщо ви подивитеся, наприклад, яким чином позиціонують себе на таких заходах екзотичні країни, які не мають в принципі традиції такого спорту, типу Нової Зеландії, або ще когось, вони на це йдуть, як на якийсь фан, саме з тією метою, про яку ви говорите — з метою популяризації своєї країни, своїх якихось досягнень, залучення туристичного потенціалу тощо. І я вважаю, що, звичайно, варто було б Україні переглянути свою позицію, розробити адекватну стратегію позиціювання і реалізовувати її. Але ми маємо з вами розуміти, що у того ж самого Мінінформполітики є чимало завдань, які вони намагаються робити в умовах ведення війни, і якимось чином забезпечити інформаційні тили країни в цьому напрямку. І напевне, я так підозрюю, що не вистачає ані людей, ані ресурсів. Тому що Мінінформполітики — це 3,5 людини і відносно невеликий бюджет. Тому я думаю, що просто в них не вистачає на це часу, ресурсів і людей.

    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    REUTERS Lucy Nicholson
    "Золотое" выступление фигуристки из Украины на Олимпиаде

    Читайте также: Мининформполитики: планы на 2018 год

    Хто взагалі мав би бути за цей відповідальний? 

    — В умовах війни знову-таки я з повагою зараз починаю ставитися зараз до Мінінформполітики, але, в принципі, я завжди не був прихильником створення цього міністерства. Тому що за нормальних умов існування такого міністерства є штучним. Якщо відповідати на ваше запитання: хто мав би цим займатися? Звісно, що Міністерство Ігоря Жданова — молоді та спорту.

    Як буде в'язатися промотування України на таких майданчиках на кшталт Олімпійських ігор з тими скандалами між спортсменами та Ждановим? 

    — Так я ж і кажу, в цьому як раз і є небезпека в очах чиновників, які розцінюють Олімпіаду не тільки як механізм промо країни, а ще як можливий головний біль у вигляді різного роду скандалів. Як до таких скандалів ставитися? Треба вміти реагувати в інформаційній площині, спілкуватися, доводити свою позицію. Звісно, що краще було б перед цим не красти і вкласти гроші в підтримку спорту. Але, наскільки вже так стало, то потрібно просто вибудовувати грамотну інформаційну  стратегію. Тому що, на жаль, в нас такої немає. Майже в кожному міністерстві в нас відсутня грамотна інформаційна стратегія. У нас є якісь страхи, ризики аби чого не сталося. Я багато разів стикався з діяльністю різних міністерств, не тільки в даному контексті, що чиновники здебільшого, при чому не тільки середнього рангу, а і великого, діють за принципом: краще я нічого не зроблю, ніж вляпаюся в якісь скандал. А це позиція, яка завжди програшна.

    Олимпиада в Пхенчхане. Выступления украинских олимпийцев 13 февраля
    facebook.com/olympicua
    Провальные выступления украинцев на Олимпиаде во вторник

    Слідкувати за відкриттям чи закриттям культурних центрів України в інших державах — це завдання МЗС чи Мінінформполітики? 

    — Не можна такі очікування покладати на Мінінформполітики — структурний підрозділ, який створений декілька років тому, фінансується аби як, з десятьма людьми, і з не визначеним традицією функціоналом. Тому що традиції роботи МЗС ми всі приблизно розуміємо. А який функціонал Мінінформполітики, які їх повноваження, за два роки існування ще важко визначити. Не те, що важко, просто практики немає. Є формальні і не формальні методи комунікації. Так от, неформальні методи комунікації Мінінформполітики в структурі, в ієрархії виконавчої влади України ще не підтверджені, не легітимізовані, не визначені. Формальні є, неформальні — ні. Тому в першу чергу це питання до МЗС і до політичної волі. Очевидно, я так підозрюю, що мова йде про скорочення бюджетного фінансування, про недостатньо ресурсних можливостей, і через те закриваються подібні заклади за кордоном. Чи це припустимо? Я вважаю, ні. Це величезна помилка, тому що ми розуміємо, що один з найбільших фронтів війни сьогодні — не на Сході, а на Заході. Тому що якщо ми очікуємо, що будемо виконувати ці мінські угоди шляхом тиску західних партнерів, а не поступом української армії, то потрібно нарощувати свій потенціал. Наскільки мені відомо, саме в цьому напрямку Мінінформполітики більш-менш активно працює. Вони формують якісь інформаційні програми і канали комунікації з місцевими політичними елітами, з українською діаспорою. Мінінформполітики якусь координацію з МЗС варто було б провести. Мені так здається.

    Гривны
    УНИАН
    Успехи МинСтеця? Где "воюющая страна" находит миллионы на пиар

    Формування такої неформальної і формальної комунікації впливає те, що Стець заявляв про свою відставку і досі не зрозумілий його статус? 

    — Ні, я не думаю. Знову ж таки, Мінінформполітики — це структура виконавчої влади з невизначеними неформальними, не підтвердженими повноваженнями. Мається на увазі, що вона два роки тільки існує. В неї немає практики. До Стеця в Кабміні ставляться, я так розумію, з такою засторогою, не розуміючи, на що він здатен, що йому потрібно тощо. Тому, в принципі, функціонал ще не підтверджений. Їм потрібно або дати час для реалізації, або дати невичерпні можливості. Ні часу, ні невичерпних можливостей ніхто зразу в Україні не може дати. Тому вони діють в тих умовах, в яких вони можуть діяти.

    Ранее спортивный журналист Валентин Щербачев заявлял о том, что для Украины даже десятое место будет почетным.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаги стран-участниц Нормандской четверки
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Руслан Бортник
    Суд отпустил Труханова, радикалы против
    Ярослав Павловский
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?
    Саакашвили засняли в аэропорту Мюнхена. Видео
    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?