Павловский: развитие альтернативной энергетики серьезно ослабит позицию РФ

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель на совместном брифинге с президентом Украины Петром Порошенко, который находился в Берлине с официальным визитом, отметила, что немецкая сторона приняла во внимание позицию Украины по строительству газопровода "Северный поток-2" и считает важным сохранение транзита российского газа в Европу через ее территорию.

При этом в последнее время все чаще звучат заявления от Еврокомиссии, что Европа слишком зависима от российского газа и нужно как можно быстрее искать альтернативные источники.

Существует ли альтернатива газу из РФ, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил директор Института информационного общества Ярослав Павловский.

"Во-первых, есть Бельгия, есть Ближний Восток, есть сжиженный газ, и в данном случае позиция США является таким существенным, союзническим фактором в поддержку Украины, так как США спит и видит, как экспортировать сжиженный газ в Европу. Поэтому это также сильная переговорная позиция. Но, по мнению ученых-футуристов, идея о сокращении потребления газа и о возобновляемых источниках энергии, бензина, нефти, она уже находится на поверхности, и люди все больше и больше используют другие, альтернативные источники топлива, энергетики. И я думаю, что это как раз будет тем серьезным фактором, который ослабит позиции России на международной арене", — спрогнозировал Павловский.

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