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    Общество

    Обмен пленными: верить в успех не приходится – Павловский

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    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (345)

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    В переговорах по обмену заложниками были "скользкие" моменты, которые, очевидно, удалось урегулировать. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Института информационного общества Ярослав Павловский.
    Ярослав Павловский
    Скриншот Голос Столицы

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Украина готова 27 декабря передать 306 граждан в ОРДЛО в обмен на 74 своих пленных. Об этом заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко. При этом, по соображениям безопасности, время и место обмена стороны сообщат только утром 27 декабря.

    Насколько реальны перспективы обмена, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал директор Института информационного общества Ярослав Павловский.

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    "Я уверен, что совсем не все проблемы сняты. Проблемы были в том, во-первых, что та сторона не хотела подтверждать наличие определенного количества людей, которое они, я так понимаю, так и не подтвердили. Второй момент, украинская сторона имела точно так же определенное количество людей, которые выявили нежелание переселяться из украинской тюрьмы. Этот момент был довольно скользкий, и, очевидно, нашли способ, как выйти из этого тупика… Я надеюсь, что стороны в конце концов придут к обмену. Хотя я, например, не верю, что 27 декабря этот обмен состоится", — отметил эксперт.

    В середине ноября российский президент Владимир Путин по телефону обсудил с руководителями непризнанных ДНР и ЛНР инициативу по обмену пленными. По заявлениям Кремля, те поддержали эту идею.

    Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины на переговорах по урегулированию в Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Киев готов к обмену пленными с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, но при этом украинские власти не поддадутся шантажу со стороны представителей неподконтрольных территорий.
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