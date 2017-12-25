Геращенко об обмене пленными: найдены компромиссные позиции

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Технические детали не должны помешать процессу обмена пленными на Донбассе 27 декабря.

Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко в эфире "112 Украина".

"В последнюю минуту несколько десятков людей, которые находятся в списке тех, кто может быть уволен, согласно украинскому законодательству, для освобождения наших заложников, или категорически отказались переезжать на временно оккупированные территории или у них уже закончился срок содержания под стражей в настоящее время. Это была та дискуссия, что вторая сторона требовала, чтобы всех привезли на линию столкновения, другие технические детали", — отметила Геращенко.

Также Геращенко выразила надежду на то, что "в этих дискуссиях поставлена точка и найдены компромиссные позиции, и никакие технические детали не помешают освобождению".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.