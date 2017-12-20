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    Ирина Геращенко: очень большие шансы, что обмен пленными будет сорван

    Тема:

    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (335)

    (обновлено: )30413
    "Мы должны все сделать, чтобы обмен пленными произошел до новогодних и рождественских праздников", - заявила первый вице-спикер Верховной Рады.
    Первый вице-спикер Верховной Рады Украины, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко.
    УНИАН

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Переговоры по обмену пленными в Донбассе находятся на финишной прямой, однако есть большие шансы, что этот процесс будет сорван, считает представитель Украины в гуманитарной подгруппе, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

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    "Есть ли у нас шанс, что это (процесс обмена — ред.) будет сорвано, хотя мы на финишной прямой и мы полностью готовы? Шанс очень большой. Я хочу вам об этом честно сказать, потому что мы думали, что это состоится намного быстрее, чем Новый год и Рождество, и все для этого сделали", — сказала в среду Геращенко, выступая в Раде.

    Она не исключила, что вторая сторона может обвинить в срыве обмена пленными Киев.

    "Освобождение заложников. Мы должны все сделать, чтобы это произошло до новогодних и рождественских праздников", — добавила вице-спикер.

    Ранее полпред России на переговорах Борис Грызлов заявил, что украинская сторона срывает достигнутые ранее договоренности по обмену пленными в Донбассе, заседание контактной группы, которое пройдет в среду в Минске, – это последний шанс для украинской стороны вернуться к этому процессу.

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