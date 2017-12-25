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    Порошенко распорядился направить освобожденных пленных в элитные больницы

    Тема:

    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными (344)

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    По словам первого вице-спикера Ирины Геращенко, президент Украины дал поручение, что "все заложники, которые будут освобождены 27 декабря, должны пройти медицинскую и психологическую реабилитацию в больницах".
    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 25 дек — РАИ Новости Украина. Президент Петр Порошенко поручил обеспечить необходимой помощью пленных, которые будут освобождены в Донбассе 27 декабря. Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

    Украинские военные, освобожденные из плена
    Facebook Ирины Геращенко
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    "Президент Украины только что дал поручение, что, во-первых, все заложники, которые будут освобождены 27 декабря, должны пройти медицинскую и психологическую реабилитацию в больницах, которые раньше лечили депутатов, министров, но теперь их двери будут открыты (для освобожденных пленных — Ред.). Также президент поручил Минобороны сделать все для того, чтобы наши парни и женщины, которые будут освобождены, были доставлены в свои семьи", — сказала Геращенко.

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    Она также добавила, что на данный момент уже все логистические и технические моменты обмена пленными обсуждены. "Это будет первая волна освобождения и надеемся, что на этом процесс не закончится", — подчеркнула вице-спикер.

    Напомним, официальный Киев подтвердил обмен пленными в Донбассе 27 декабря. 

    Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали Донбасс срочно совершить обмен пленными. 

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