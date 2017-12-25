У ополченцев находятся более 160 украинских пленных - Геращенко

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Более 160 человек находятся в плену у ополченцев в Донбассе, заявила в понедельник вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

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"На сегодня в списке незаконно удерживаемых на оккупированных территориях в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей) более 160 граждан. Но на этот момент боевики подтверждают, что у них содержатся только 97 граждан", — заявила Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

По ее словам, после запланированного на 27 декабря обмена Киев продолжит работу над вторым этапом по освобождению всех пленных.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.