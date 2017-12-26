Эксперт о назначении поляка главой "Укртрансгаза": просто "добазарились"

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КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. В Украине появился новый поляк — Павел Юзеф Станчак. Он был официально назначен на пост главы "Укртрансгаза". Выбрали его на должность еще в конце августа. Собирались подписать контракт на год, но процедуру подписания затормозила СБУ, поскольку он — не гражданин Украины, а "Укртрансгаз" — это стратегическое предприятие, руководители которого должны получить допуск к материалам, непосредственно касающимся государства.

Почему Станчак был назначен на должность, несмотря на вмешательство СБУ, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил директор Института информационного общества Ярослав Павловский.

"Вероятно, просто "добазарились". На самом деле, позиция эта — очень важная, принципиальная, но я так подозреваю, что она стала предметом компромисса между различными финансово-промышленными группами, которые сегодня находятся во власти и вокруг власти", — отметил Павловский.

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