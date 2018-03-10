наверх
10.03.201805:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    трупы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Полиция Украины. Архивное фото
    Тело женщины без лица нашли в Одесской области
    21:25 03.03.2018
    811Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, возраст женщины примерно 30−35 лет, худощавого телосложения, "сложность в опознании заключается в том, что лицо женщины изувечено до неузнаваемости".
    Труп мужчины нашли в Донецкой области
    В Донецкой области под снегом обнаружили труп мужчины
    17:11 17.01.2018
    202Криминальные войны в Украине
    По информации полиции, 55-летний мужчина 8 января ушел из дома и не вернулся, через три дня возле одного из заброшенных домов в поселке правоохранители обнаружили труп разыскиваемого.
    В Днепре в пожаре погибла женщина
    В Днепре спасатели во время пожара в частном доме обнаружили труп женщины
    20:40 12.01.2018
    223
    Во время ликвидации пожара в частном доме в Днепре спасателями было найдено тело женщины 1961 года рождения. Горел диван и окружающие его предметы на площади 4 квадратных метра.
    Трупы мужчины и женщины обнаружили в Днепре
    Тела молодых мужчины и женщины нашли в лесополосе в Днепре
    04:49 31.12.2017
    810
    Патрульные сообщили, что документов или личных вещей у молодых людей не нашли. По предварительным данным, мужчине и женщине было лет 25 - 30. Опознать людей не удалось.
    Полиция Киева обнаружила труп у метро Дарница
    Полиция Киева обнаружила труп у метро "Дарница"
    16:49 18.12.2017
    448
    По информации полиции Киева, на теле умершей следов насильственной смерти на обнаружили, труп забрали на экспертизу. Начато уголовное производство по статье 115 ("умышленное убийство") УК Украины.
    Труп оленя полдня висел на заборе возле детской площадки в Запорожье
    В Запорожье неизвестные повесили труп оленя на забор детской площадки
    17:05 11.12.2017
    400
    По информации жильцов дома, прилегающего к детской площадки, голова убитого животного провисела всю вторую половину дня. При чем вывешена она была через стену в сторону детской площадки.
    Труп молодой девушки обнаружили в лесу под Киевом
    Труп молодой девушки обнаружили в лесу под Киевом
    09:30 07.12.2017
    1323Днепр, Львов: взрывные события
    Труп заметили люди, которые собирали дрова неподалеку кафе "В лесу". Личность потерпевшей установлена - это 26-ти летняя жительница Броваров Алина Привалова, которая жила в одном из общежитий по ул. Независимости.
    Полиция Украины
    В Харькове возле бронетанкового завода обнаружен скелет женщины
    14:58 06.09.2017
    437
    Следственно-оперативной группой было обнаружено скелетированное тело неизвестной женщины, возраст которой установить было невозможно. На теле погибшей видимых признаков насильственной смерти экспертами не обнаружено.
    Сгоревшая машина пропавшего греческого посла в Бразилии
    Тело нашли в сгоревшей машине пропавшего греческого посла в Бразилии
    06:17 30.12.2016
    602
    Машина была обнаружена в муниципалитете Нова-Игуасу, где и пропал посол. С целью установления личности погибшего будет проведена экспертиза.
    Нападение на станцию скорой помощи в Симферополе
    Расстрелявший скорую помощь в Симферополе найден мертвым - СК РФ
    20:31 10.10.2015
    702
    В Симферопольском районе обнаружено тело Бекира Небиева, обвиняемого в убийстве санитара и фельдшера одной из станций "Скорой медицинской помощи". Рядом с телом обнаружили ружье.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Тело женщины без лица нашли в Одесской области
    21:25 03.03.2018
    811
    По информации полиции, возраст женщины примерно 30−35 лет, худощавого телосложения, "сложность в опознании заключается в том, что лицо женщины изувечено до неузнаваемости".
    Все теги