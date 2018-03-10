Труп заметили люди, которые собирали дрова неподалеку кафе "В лесу". Личность потерпевшей установлена - это 26-ти летняя жительница Броваров Алина Привалова, которая жила в одном из общежитий по ул. Независимости.
Следственно-оперативной группой было обнаружено скелетированное тело неизвестной женщины, возраст которой установить было невозможно. На теле погибшей видимых признаков насильственной смерти экспертами не обнаружено.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".