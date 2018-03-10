наверх
10.03.201805:02
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    девушки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    В Одессе нашли обезглавленное тело девушки
    В Одессе неизвестный обезглавил девушку
    10:31 28.02.2018
    2714Криминальные войны в Украине
    По информации СМИ, обезглавленное тело девушки было обнаружено в квартире на Средней в Одессе, чуть позже на углу 2-го Разумовского переулка полиция нашла голову несчастной.
    В Канаде девушка бросилась в ледяную воду, чтобы спасти чужого пса. Видео
    В Канаде девушка бросилась спасать собаку, провалившуюся под лед 
    09:47 27.02.2018
    280
    В Канаде во время сильных морозов девушка бросилась в холодное озеро, чтобы спасти провалившуюся под лед собаку. Соседи отговаривали ее от рискованного шага, однако девушка резонно заметила, что сама собака не выберется.
    Труп молодой девушки обнаружили в лесу под Киевом
    Труп молодой девушки обнаружили в лесу под Киевом
    09:30 07.12.2017
    1323Днепр, Львов: взрывные события
    Труп заметили люди, которые собирали дрова неподалеку кафе "В лесу". Личность потерпевшей установлена - это 26-ти летняя жительница Броваров Алина Привалова, которая жила в одном из общежитий по ул. Независимости.
    Пропавшая 16-летняя девушка Серафима
    Разыскиваемую 16-летнюю девушку с тату на шее нашли мертвой под Киевом
    12:25 01.12.2017
    6138Днепр, Львов: взрывные события
    Под Киевом 16-летнюю Серафиму убил ее возлюбленный 23-летний Илья, который две недели делал вид, что она просто исчезла с крупной суммой денег. Пара жила вместе с согласия родителей девушки.
    Скорая помощь. Архивное фото
    В Винницкой области продолжилась серия самоубийств молодых людей
    15:28 30.11.2017
    925
    В Погребище из жизни ушла 22-летняя Вита Воловикова. Она недавно вышла замуж за местного жителя, родного дядю третьей жертвы самоубийства — Вадима Протопиша.
    В Киеве погибла девушка, попав под поезд на переезде
    В Киеве девушка попала под поезд на переезде (18+)
    03:21 08.11.2017
    897
    По информации СМИ, девушка пыталась перебежать переезд при закрытом шлагбауме. Удар локомотива пришелся на туловище и нанес травмы не совместимые с жизнью.
    Чувственные диско-красотки из 70-х и 80-х на обложках пластинок 
    10:37 03.10.2017
    871
    "Арабески", Сабрина и Сандра, многочисленные диско-красотки, чувственные фигуристые девушки из 70-х и 80-х. В фоторепортаже представлены самые сексуальные обложки виниловых пластинок второй половины прошлого века.
    Безумно горячие красотки американского фестиваля Burning Man 
    10:46 31.08.2017
    989
    На фестивале сообщества радикального самовыражения Burning Man можно любоваться не только предметами современного искусства, новыми достижениями и различными выступлениями, но и симпатичными девушками в необычных нарядах.
    София Магерко в Instagram
    СМИ сообщили подробности о девушках, погибших в Изюме во время прямого эфира
    19:38 30.06.2017
    5353
    По данным СМИ, пассажиром была 16-летняя София Магерко. В Instagram девушка хвасталась фотографиями с отдыха и вечеринок, часто фотографировалась возле автомобилей и мотоциклов и получила корону на конкурсе красоты в Изюме.
    Самая привлекательная девушка-пожарный в мире
    Самая привлекательная девушка-пожарный в мире 
    03:55 27.01.2017
    1028
    У норвежки более 50 тысяч подписчиков в сети Instagram. Работу в пожарной службе 30-летняя Нартен совмещает с занятиями фитнесом. Девушка призналась, что решила стать спасателем в девятнадцать.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    В Одессе нашли обезглавленное тело девушки
    В Одессе неизвестный обезглавил девушку
    10:31 28.02.2018
    2714
    По информации СМИ, обезглавленное тело девушки было обнаружено в квартире на Средней в Одессе, чуть позже на углу 2-го Разумовского переулка полиция нашла голову несчастной.
    В Канаде девушка бросилась в ледяную воду, чтобы спасти чужого пса. Видео
    В Канаде девушка бросилась спасать собаку, провалившуюся под лед 
    09:47 27.02.2018
    280
    В Канаде во время сильных морозов девушка бросилась в холодное озеро, чтобы спасти провалившуюся под лед собаку. Соседи отговаривали ее от рискованного шага, однако девушка резонно заметила, что сама собака не выберется.
    Все теги